Tori Amos live agli Arcimboldi è una lezione di metamorfosi e poesia

Articolo di Serena Lotti | Foto di Andrea Ripamonti

Al Teatro degli Arcimboldi di Milano, ieri sera, è andato in scena il grande ritorno della cantautrice americana Tori Amos, protagonista di un tour europeo che si concluderà il 30 maggio in Lituania e dedicato alla presentazione del suo nuovo album In Times of Dragons, diciottesimo lavoro in studio.

Questo ultimo lavoro non ci racconta solo di musica, ma contiene un’articolata e complessa costruzione metaforica. “Ero certa che ci sarebbe stato un momento di rivelazione, dove mi trasformo in una creatura metà drago e metà donna,” spiega. Questa trasformazione non è che la narrazione dei grandi passaggi della vita di una donna: pubertà, gravidanza, menopausa. Ma chi è davvero quella metà del drago? Una creatura in grado di combattere quelli che Tori definisce i “demoni lucertola” ovvero “…persone vere. Sto documentando l’America nella sua lotta per la democrazia, è una situazione spaventosa.” Nella narrazione del disco, la Amos interpreta una donna in fuga da un ex amante, un miliardario demone-lucertola che la minaccia. Una storia che ricorda la realtà: “L’unica differenza è che io ho sposato un ‘roadie’ del rock and roll invece di un miliardario demone-lucertola. Ma loro esistono e sono reali, e una battaglia sta arrivando.”

Un racconto epico e ardente (che in ultima analisi esplora temi universali di potere e libertà), che rappresenta l’ultima di una lunga serie di svolte inaspettate in una carriera che ha incluso passaggi anche nella classica contemporanea e, con il recente disco Tori And The Muses, storie per bambini.

Durante questo lunghissimo tour che ha già toccato diverse città europee Tori cambia la setlist di volta in volta evitando quasi sempre i suoi grandi successi (ieri sera, con nostro grande rammarico è mancata Cornflake Girl e qualche pezzo storico di To Venus and Back) per favorire invece un viaggio più profondo ed identitario e, forse, un racconto meno prevedibile. Ad oggi sono 47 i pezzi che ha già alternato nelle varie date.

Sempre etera e bellissima, lunghi capelli rossi sciolti sulle spalle, un abito leggerissimo da cui si intravedono le gambe e i vertiginosi tacchi a spillo, viene sommersa da un caloroso scroscio di applausi. Alle 21.00 in punto inizia il live. Accompagnata dal pianoforte che è quasi un’estensione del suo corpo, Tori apre con con Fire To Your Plain, dal disco Abnormally Attracted to Sin: il primo assaggio del nuovo disco arriva con la cupissima Shush. Il brano cita la dea Cassandra, condannata a dire la verità senza essere creduta.

Il palco è casa per Tori Amos, uno spazio sicuro che ha sempre rappresentato il suo nascondiglio fin da giovanissima: per questo tour sceglie un set più teatrale, resta al centro della scena ma non è sola. Accompagnata da batteria e basso e tre coriste (che hanno il compito di supportare una voce come l’artista stessa definisce “ormai ridimensionata), Tori costruisce con cura artigianale i fili della sua storia personale ed artistica incantando un pubblico avvolto in un’atmosfera quasi rarefatta e poetica. Non si può dire che il focus del live sia proprio In Times of Dragons(di cui propone anche Gasoline Girls e la title-track) bensì un viaggio lungo e simbolico di tutta la discografia che tocca anche From the Choirgirl Hotel (con le stupende versioni di Pandora’s Aquarium e i i e e e) e i dischi degli anni 90 conLittle Earthquakes, Under the Pink e Boys for Pele, con una versione da brividi di Winter. Impossibile non citare la delicatissima Ruby Through the Looking-Glass.

Ci sono anche momenti di autentico groove e tensione con il soul-pop di Witness e la splendida Crucify eseguita in un modo che appare al contempo rigoroso e libero, dolcissimo e trascinante, riarrangiato per essere “tight and loose” e che risuona ancora come un inno di liberazione e catarsi collettiva. In più occasioni Tori lascia che i brani prendano direzioni inaspettate, con melodie e linee nuove capaci di portare nuove ambientazioni e colori e consentendo nel contempo un’integrazione naturale delle tre coriste, parte integrante del nuovo ensemble del tour.

L’encore è un’esplosione di amore e poesia. God riporta l’attenzione sui temi spirituali e provocatori tanto preziosi per Tori Amos, mentre la chiusura, affidata a Big Wheel, rappresenta un quasi perfetto congedo, se non fosse stato per la delusione dei più all’assenza del suo pezzo più famoso. Tutti in piedi, si accendono le luci e capiamo che il live è finito.

Dalle premesse del nuovo disco, ci aspettavamo un concerto denso di momenti allegorici, epici ed emblematici: non che non ce ne siano stati, anzi, ma sono stati pensati come parte di un disegno lirico più grande ed inclusivo. Un viaggio anche audace se vogliamo, in cui la capacità artistiche ed empatiche di Tori di affrontare temi complessi e drammatici con leggerezza e naturalezza insieme, ci hanno trasportato con delicatezza nel suo mondo, senza mai perdere di suggestione, di intensità, di grazia. Tori ha evitato scelte scontate e prevedibili, preferendo guidarci in un’immersione più profonda nel proprio universo mentale, regalandoci due ore di autentica poesia di cui non possiamo che ringraziare.

Durante la tappa italiana di uno dei suoi tour più ambiziosi degli ultimi dieci anni, la cantautrice americana dimostra che, a diciotto album di carriera, la sua capacità di sfidare le aspettative e farci sognare è più forte e profonda che mai.

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TORI AMOS: la scaletta del concerto di Milano

Fire to Your Plain Shush i i e e e Ruby Through the Looking-Glass Mary Putting the Damage On Pandora’s Aquarium Pretty Good Year In Times of Dragons Winter(with “Garlands” intro) Witness Gasoline Girls Crucify

BIS