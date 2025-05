TOQUINHO incanta Napoli: 60 anni di musica senza tempo

L’artista sceglie Napoli come prima tappa del tour per celebrare i 60 anni di carriera e l’impegno di rendere il presente felice nutrendolo del buono del passato, del meglio per il futuro.

Articolo di Adriana Panico

Napoli, domenica 18 maggio. È la penultima giornata di campionato di Serie A e questa sera c’è in palio lo scudetto per la squadra della città. Il calcio a Napoli è una fede, ça va sans dire. Maradona è pari a San Gennaro, sacro e profano non conoscono confine, le friggitorie e le chiese hanno lo stesso peso nell’anima. Al mistero della fede risponde tutta la comunità con il solito profilo basso che la contraddistingue.

Intorno al Teatro Trianon Viviani, tempio della canzone napoletana dal 1911 e Patrimonio Unesco, lo scenario è questo: trampolieri vestiti da Pulcinella, oasi di maglie azzurre sparse in gruppi folti e totalmente disomogenei, innumerevoli tifosi, di una vita o per i prossimi 90 minuti, che aspettano il verdetto, fumogeni azzurri, trombette starnazzanti, banchetti di fuochi d’artificio, maxischermi sintonizzati su un prato verde fuori casa. Regna la speranza in mezzo a tutto il rumore. Oltre la soglia di questo splendido e raccolto teatro all’italiana ci si ritrova in uno scenario completamente diverso. Qui dove innumerevoli artisti, da Murolo a Endrigo, passando per i De Filippo, come ricorda Marisa Laurito in apertura della serata, Toquinho sta per celebrare i suoi “60 anni di carriera”.

L’artista brasiliano in perenne movimento sceglie Napoli per l’inizio del tour e omaggiare i suoi anni in musica e il suo passato in Italia. Anni trascorsi nel Bel Paese per sfuggire alle conseguenze della dittatura in Brasile. Anni in cui ha avuto l’opportunità di conoscere e lavorare con personalità del calibro di Sergio Endrigo, Fred Bongusto, Ennio Morricone con cui realizza Per un pugno di Samba. Anni in cui si imbatte anche in un altro “santo” della città partenopea: Pino Daniele, che porta in un suo album traducendo in portoghese Tutta ‘n’ata storia.

Affida l’apertura a un classico immortale come Garota de Ipanema, per poi dedicare a Napoli la sua versione della muroliana Anema e Core. Rende omaggio anche alla capitale con Roma nun fa la stupida stasera scaldando così il pubblico che comincia a fare capolino ondeggiando in piedi anche dai palchi in balconata. Parte un racconto a ritmo di samba e bossa nova con numerosi momenti narrativi che dura per più di un’ora.

Ricorda per lo più episodi esilaranti della vita vissuta tra Italia e Brasile e omaggia gli amici più cari come Vinícius de Moraes, Chico Barques, Baden Powell. A loro dedica la prima parte del live in cui si esibisce insieme a Eduardo Penz al basso e Mauro Lucio Martins in alcuni classici del repertorio: Samba pra Vinicius, Tarde Em Itapoã, Voce a lugar, Chega de saudade. Sono paesaggi di spiagge, farfalle, nuvole e tanto sole, flash da finestrini d’aereo, che parlano di anime bambine, di sogni, di luoghi che non sono posti e di spazi che sono dimore. Di amore. Questa enciclopedia sonora racconta di quel sentimento che è forza e motore nella sua delicatezza e semplicità, senza spasmi, senza paturnie, senza ghosting, gaslighting, e altri -ing a piacere. Su questo palco vanno in scena gentilezza e poesia al ritmo di un carnevale vivace e festoso, anche quando è sofferenza e saudade.

L’encore chiude per davvero la serata con Tristeza, il brano in cui implora con garbo la tristezza ad andarsene via e lasciare il posto alla vita allegra, a non fare dell’anima una dimora perché possa quella residenza appartiene alla canzone, alla felicità. Questo manifesto celebrativo della gioia è un canto d’amore e una disposizione da tenere a mente ogni giorno, fino alla fine. L’amore non è forse una frequenza per provare a sperimentare il sogno, l’eterno? Un po’ come nel campionato. Il pubblico del teatro torna alla città. Lo scudetto è ancora in palio. Resta una partita da giocare. L’ultima. Con amore, con gioia. Fino alla fine (sarà in ogni caso il mio compleanno).

A circa metà dell’esibizione Camilla Faustino, una giovane cantante brasiliana scoperta guardando un talent (in una esibizione ritenuta anche brutta) arriva a dividere la scena con Toquinho. Insieme continuano a incantare il pubblico con un repertorio straordinario che può attingere a ben 90 dischi. Chissà cosa sta succedendo fuori… Qui dentro lei balla, modella l’aria con la sua voce che è un dono, sorride e accompagna il compositore carioca. Si divertono e il pubblico pure. Camilla evoca un’altra amica di Toquinho conosciuta da giovane sempre in Italia che ha contribuito a rendere preziosi i momenti artistici e privati di Toquinho: Ornella Vanoni. Con lei la creatività e l’arte della composizione si fondono in un’amicizia indimenticabile quanto la loro collaborazione più famosa, La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria. Su queste note adesso balla tutto il teatro. Il chitarrista e compositore carioca ha il volto di chi pensa che il “futuro è un astronave che non ha tempo né pietà” e tra i drappi del sipario, le tende dei palchi, i velluti delle poltroncine, con quelle corde di chitarra e di voce, sembra davvero di essere ovunque anche sopra un foglio di carta dove il sole è giallo, come recita l’ultima canzone, una monumentale Acquarello.

TOQUINHO – La scaletta del concerto di NAPOLI

Apelo

Concovado – Garota de Ipanema

Samba de Orly

Anema e Core – Roma nun fa la stupida

Samba pra Vinicius

Tarde Em Itapoã

Voce a lugar

Chega de saudade

O que serà

Samba de la Roca

Io so che ti amerò

Canto de Ossanha

La voglia, la pazzia

Aquarela

ENCORE

Tristeza