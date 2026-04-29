TONY ANN: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Dal Verme di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni, 300 milioni di stream e più di 6 milioni di follower in tutto il mondo, Tony Ann è oggi una delle voci più influenti del pianismo moderno, capace di fondere la precisione della tradizione classica con l’intensità emotiva della musica contemporanea. Dopo aver registrato sold out nei teatri più prestigiosi del mondo – dall’Olympia di Parigi alla Barbican Hall di Londra – ed essere stato nominato ai JUNO Awards 2025, Tony Ann approda in Italia per un’unica data, portando sul palco la sua arte che ha incantato intere generazioni grazie anche alla fortunata serie virale #playthatword e alla trilogia di EP pubblicata con Decca Records France (Universal Music Group). La sua carriera vanta collaborazioni di rilievo internazionale, tra cui la co-scrittura delle hit multiplatino “Sick Boy” e “Call You Mine” con The Chainsmokers.

Il 17 ottobre 2025 è stato inoltre l’unico artista ospite del nuovo album di Lang Lang, “Piano Book 2”, con cui interpreta a quattro mani il suo brano simbolo “ICARUS”, certificato diamante e già oltre i 50 milioni di stream. Definito dalla stampa “la nuova star del pianoforte” (Les Échos), Tony Ann conquista anche il pubblico italiano con un’esperienza dal vivo unica ed emozionante, un viaggio attraverso le infinite possibilità dei tasti del pianoforte, capace di abbattere i confini tra classico e contemporaneo.

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TONY ANN: la scaletta del concerto di Milano