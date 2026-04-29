Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

TONY ANN: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Dal Verme di Milano

Tony Ann in concerto al Teatro dal Verme di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Tony Ann in concerto al Teatro Dal Verme di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni, 300 milioni di stream e più di 6 milioni di follower in tutto il mondo, Tony Ann è oggi una delle voci più influenti del pianismo moderno, capace di fondere la precisione della tradizione classica con l’intensità emotiva della musica contemporanea. Dopo aver registrato sold out nei teatri più prestigiosi del mondo – dall’Olympia di Parigi alla Barbican Hall di Londra – ed essere stato nominato ai JUNO Awards 2025, Tony Ann approda in Italia per un’unica data, portando sul palco la sua arte che ha incantato intere generazioni grazie anche alla fortunata serie virale #playthatword e alla trilogia di EP pubblicata con Decca Records France (Universal Music Group). La sua carriera vanta collaborazioni di rilievo internazionale, tra cui la co-scrittura delle hit multiplatino “Sick Boy” e “Call You Mine” con The Chainsmokers.

Il 17 ottobre 2025 è stato inoltre l’unico artista ospite del nuovo album di Lang Lang, “Piano Book 2”, con cui interpreta a quattro mani il suo brano simbolo “ICARUS”, certificato diamante e già oltre i 50 milioni di stream. Definito dalla stampa “la nuova star del pianoforte” (Les Échos), Tony Ann conquista anche il pubblico italiano con un’esperienza dal vivo unica ed emozionante, un viaggio attraverso le infinite possibilità dei tasti del pianoforte, capace di abbattere i confini tra classico e contemporaneo.

Clicca qui per vedere le foto di Tony Ann a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Tony Ann

TONY ANN: la scaletta del concerto di Milano

  1. RUSH OF LIFE (feat. ARKAI)
  2. Untitled (feat. ARKAI)
  3. LUNA (feat. ARKAI)
  4. ASCENSION
  5. GEMINI “The Curious”
  6. SCORPIO “The Mysterious”
  7. TAURUS “The Tenacious”
  8. Moonstellar (Experience x Moonlight Sonata 3rd Movement)
  9. COURAGE (feat. ARKAI)
  10. PULSE (feat. ARKAI)
  11. RAIN (feat. ARKAI)
  12. LOST (feat. ARKAI)
  13. EUPHORIA (feat. ARKAI)
  14. GRIEF (feat. ARKAI)
  15. ICARUS (feat. ARKAI)
  16. DESIRE (feat. ARKAI)
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Social Network

instagram logo
facebook logo
twitter logo
flickr logo
youtube logo

Vinci i biglietti


zedlive padova brescia

Instagram

Dita Von Teese
Dita Von Teese
30 Apr 26
Roma
Elisa
Elisa
2 Mag 26
Casalecchio di Reno
Elisa
Elisa
3 Mag 26
Firenze
Levante
Levante
4 Mag 26
Firenze
Elisa
Elisa
5 Mag 26
Roma


Scopri anche...

5 Seconds of Summer in concerto all'Unipol Forum di Milano 5 Seconds of Summer in concerto all'Unipol Forum di Milano

Reportage Live

5 SECONDS OF SUMMER + South Arcade: foto e scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

5 Seconds of Summer in concerto all'Unipol Forum di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

13 ore ago
Lastelle in concerto al Q-HUB di Milano Aprile 2026 Lastelle in concerto al Q-HUB di Milano Aprile 2026

Reportage Live

LASTELLE + Crosslane + Youngest + Honeymoor: le foto e la scaletta del concerto al Q-Hub di Milano

Lastelle in concerto al Q-Hub di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

4 giorni ago

Reportage Live

BULL BRIGADE + Plakkaggio + The Billows : le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Bull Brigade in concerto ai Magazzini Generali di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura Plakkaggio e The Billows.

5 giorni ago

Reportage Live

VENERUS: le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

Venerus in concerto all'alcatraz di Milano

22/04/2026