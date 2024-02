TOM WALKER + Luke Noa: le foto del concerto al Lido di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Tom Walker non fa musica per piacere a tutti e per mettersi in secondo piano. Al contrario, il cantautore si è fatto un nome, ha portato il suo album di debutto “What A Time To Be Alive” in cima alle classifiche e ha vinto il suo Brit Award perché è così : aperto e onesto. Questa sincera onestà emotiva, che si riflette nel suo canto proveniente dal profondo dell’anima, si ritrova anche nelle sue canzoni più recenti: “Burn” è una coinvolgente e ritmata denuncia dopo una dolorosa separazione, un brano in cui Walker fa davvero risaltare la sua voce soulful e potente. “Freaking Out” è invece un inaspettatamente chiara inno sull’ADHD riguardante paura e perdita di controllo, che offre all’artista scozzese l’opportunità di esprimersi in modo sensibile e raffinato. All’inizio di febbraio 2023 è uscito il suo terzo singolo “Head Underwater”, un inno pop armonico e sentimentale.

Nel 2017, dopo lunghi anni come artista di strada, Walker ha conquistato il mondo con il suo primo singolo di successo “Leave A Light On”, guadagnando molteplici dischi di platino e oro. Il fenomenale successo internazionale del brano ha portato l’artista in tour in tutto il mondo e lo ha reso il miglior artista emergente ai Brit Awards del 2019. Il suo secondo grande successo, “Just You And I”, ha raggiunto quasi mezzo miliardo di streaming ed è la canzone a cui migliaia di persone si sono dette sì in tutto il mondo. Questo successo si è riflesso nel suo album di debutto, che nel 2019 ha spopolato nelle classifiche. Ora Tom Walker ha annunciato il suo secondo album “I Am” per il 31 maggio 2024. Dopo un primo assaggio dal vivo alla fine di febbraio, quando Tom Walker ha presentato il nuovo materiale in modo intimo al Lido di Berlino, il cantautore scozzese tornerà poi in autunno per un tour più ampio in Germania.

