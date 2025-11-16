TOM SMITH: al Barezzi Festival il suo delicato progetto solista

Articolo di Umberto Scaramozzino | Foto di Illary Terenzi

Tom Smith senza gli Editors. E senza Andy Burrows. Una temporanea novità che, per quanto strana, viene accolta con grande entusiasmo un po’ in tutta Europa, ma soprattutto in Italia, da sempre una delle roccaforti di Tom e della sua musica. Questo capitolo solista è qualcosa di naturale, che stranamente ha richiesto molti anni prima di trovare il suo spazio. Eppure la naturalezza con cui il cantautore inglese prende posto sulla sua sedia, al centro del grande palco e inaugura questa serata speciale, fa pensare che un piccolo spazio per questa veste, da qui a fine carriera, dovrebbe continuare a esserci.

Tom Smith in concerto al Barezzi Festival 2025 di Parma foto di Illary Terenzi per www.rockon.it

Il Barezzi festival ha un cartellone di altissima qualità e varietà, come ogni anno. Quindi non stupisce trovarci la prima data italiana di questa nuova avventura di Tom Smith, che per un attimo smette di essere quel formidabile frontman al quale i fan degli Editors non potrebbero mai rinunciare, per diventare cantautore intimo, crooner, chansonnier da teatro. E la venue è assolutamente perfetta per l’occasione: il Teatro Regio di Parma, casa del Barezzi e uno dei teatri d’opera più prestigiosi d’Italia. Lo sfarzoso gioiello neoclassico, per qualche giorno, mette in pausa la tradizione operistica tricolore e si regala al grande pubblico dei concerti mainstream.

La serata inizia con la nuova “Deep Dive”, brano ancora inedito del primo disco solista di prossima uscita. Funziona così bene da non sfigurare in una scaletta che vanta anche undici brani degli Editors riarrangiati, sussurrati. Stessa sorte per “Life Is for Living” e “Broken Times”, che hanno il respiro dei classici e la delicatezza dei capitoli discografici a margine, quelli liberi da aspettative e obblighi contrattuali.

Tom Smith in concerto al Barezzi Festival 2025 di Parma foto di Illary Terenzi per www.rockon.it

Fa strano sentire una hit come “Papillon” – accolta ugualmente col convenzionale boato del pubblico – in una versione dimessa, molto intima. Ancor più strano vedere il pubblico fermo, in rispettoso silenzio, mentre Mr. Smith dimentica per un attimo di essere l’impareggiabile frontman che è. Niente movenze da proverbiale performer tarantolato, niente facce folli a favore di camera, per i fotografi pronti a immortalare l’ennesimo scatto iconico. E questo era naturale e previsto. A stupire è invece la delicatezza con cui Tom riesce a incarnare questa parabola artistica.

Da uno dei cantanti con la maggiore estensione vocale dell’indie rock britannico, nella sua prima tournée solista nei teatri, ci si aspetterebbe qualche virtuosismo canoro da fare impallidire la platea. E invece no: Tom opta per un registro sobrio, senza climax né nei singoli brani, né nell’intero set. Se si trattasse di un artista qualsiasi, questo rischierebbe di tradursi in un’esibizione piatta e monocorde, ma dal momento che sul palco c’è Tom Smith, il risultato è un concerto di grandissimo gusto, dove a colpire è più la bellezza del quadro generale che non dei dettagli.

Tom Smith in concerto al Barezzi Festival 2025 di Parma foto di Illary Terenzi per www.rockon.it

L’apporto del polistrumentista Nicholas Willes è prezioso e complementare. Forse in alcuni frangenti sorge un timido e banale rammarico di non vedere sul palco anche qualche arco a supporto, che soprattutto in brani come “What Is This Thing Called Love” e “The Weight” avrebbero dato corpo all’evoluzione drammatica dei brani e avrebbero sicuramente ampliato l’esperienza. Ma tant’è: la visione di Tom è chiara ed è la stessa che troveremo tra qualche settimana nell’ascolto di “There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light”.

Canzoni stupende, cantate da una voce calda, precisa, ma anche emozionante. Non c’è molto altro da chiedere, soprattutto in una serata in cui oltre a riscoprire un repertorio già noto e amato, si ha il privilegio di sentire per la prima volta delle nuove tracce, pronte a entrare in punta di piedi nel cuore dei fan.