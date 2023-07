TOM ODELL: le foto e la scaletta del concerto a Gardone Riviera

Foto di Andrea Ripamonti

Non è servita un’uggiosa serata di metà luglio a fermare Tom Odell ed il suo caloroso pubblico ieri sera all’Anfiteatro Del Vittoriale a Gardone Riviera (BS), essesimo happening interessante del Festival del Vittoriale Tener-a-mente.

Infatti dopo le prime note del cantautore britannico le nuvolone grigie che facevano da soffitto durante l’afflusso del pubblico, hanno deciso di partecipare allo show che purtroppo all’inizio della quarta canzone è stato sospeso.

Un diluvio senza se e senza ma che non ha scoraggiato però i molti che hanno atteso (i più fortunati) al riparo sotto le gradinate dell’anfiteatro e dopo 40 minuti di pausa il concerto è ripartito ed è giunto alla fine.

Dopo il recente concerto tutto esaurito, ancora in prevendita, all’Alcatraz di Milano ad ottobre, a poco più di un mese dalla pubblicazione di Best Day Of My Life, il quinto album, Tom Odell è tornato per l’ottava volta nel nostro paese, dove ormai la sua fanbase ha già raggiunto notevoli numeri ma, in quel di Gardone la presenza di pubblico non autoctono è molto diffusa, è da un sapore ancor più internazionale alla rassegna giunta alla dodicesima edizione.

E come Tom è amato dagli italiani così lui adora il nostro paese, ed infatti questa sera 20 luglio bisserà con un concerto all’Arena Alpe di Lignano Sabbiadoro (UD), Biglietti disponibili su Ticketone.

Clicca qui per vedere le foto di Tom Odell in concerto all’Anfiteatro del Vittoriale o sfoglia la gallery qui sotto

TOM ODELL – la scaletta del concerto di Gardone Riviera

Numb

Can’t Pretend

Sparrow (Magnetised)

Flying

Just Another Thing We Don’t Talk (solo)

Heal

Best Day of My Life

Grow Old with Me

Till I Lost

Lose You Again/Half As Good As You

Hold Me

Fire

Money

I Know

Concrete

End Of The Summer

Smiling All The Way Back Home

Another Love