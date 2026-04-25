THE VACCINES: quindici anni dopo, il loro indie rock è ancora una certezza

Articolo di Silvia Cravotta | Foto di Virginia Bettoja



Mentre Milano si lasciava travolgere dal solito, irresistibile rito collettivo che ogni anno accende la città durante il Fuori Salone, tra le mura del Fabrique prendeva vita un’altra celebrazione — più rumorosa, coinvolgente e decisamente energetica. Una festa indie-rock con un anniversario importante da festeggiare, senza alcuna voglia di guardarsi indietro e con lo sguardo già proiettato al futuro.

I The Vaccines sono tornati in città per l’unica tappa italiana del loro tour europeo, organizzato per i quindici anni di What Did You Expect From The Vaccines?, l’album d’esordio che li ha lanciati nel 2011 e che ancora oggi custodisce alcuni dei loro brani più iconici, e più amati.

Il quintetto londinese capitanato da Justin Young ha dato il via a questo viaggio a Glasgow lo scorso febbraio e continuerà a macinare chilometri in giro per il Vecchio Continente fino a fine agosto. In valigia hanno portato tutti – ma proprio tutti – i brani del primo disco, una canzone inedita presentata live proprio in questo tour e la promessa di un nuovo album in arrivo.

The Vaccines in concerto al Fabrique di Milano, foto di Virginia Bettoja per www.rockon.it

Ad aprire la serata sono i Gans, duo di Birmingham composto da Euan Woodman alla batteria e Thomas Rhodes alla chitarra, affiancati sul palco milanese da Tommy Lawther, impegnato tra sax e flauti. Il trio conquista rapidamente il parterre del Fabrique – popolato da un pubblico variegato, con un’età tra i 25 e i 50 anni – grazie a un sound indie-punk ruvido ma irresistibilmente ballabile.



I bassi si sentono tutti, la batteria di Euan corre veloce, mentre Thomas accompagna la sua chitarra con inserti elettronici e synth che nel finale prendono decisamente il sopravvento. Con un solo album all’attivo, Good For The Soul pubblicato lo scorso anno, i GANS stanno iniziando a far parlare di sé: l’esperienza come opener per i Vaccines è un segnale che sono sulla buona strada.

L’intro registrata di Do You Remember Rock’n Roll Radio? dei Ramones accompagna l’ingresso sul palco della band, alle 20.45 in punto. Il frontman — camicia rossa e occhiali da sole — attacca il riff iniziale di Blow It Up, subito seguito da Árni Hjörvar al basso, Freddie Cowan alla chitarra, Tim Lanham alle tastiere e Yoann Intonti alla batteria. È il primo dei dodici brani di What Did You Expect From The Vaccines?, che — da protagonisti della serata — si prendono, giustamente, tutta la prima parte del concerto, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare pezzi che molti non avevano mai sentito prima in versione live.

The Vaccines in concerto al Fabrique di Milano, foto di Virginia Bettoja per www.rockon.it

Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra) e Post Break-Up Sex si fanno riconoscere sin dalle prime note e danno rapidamente il via alla festa, con il loro ritmo allegro e coinvolgente. Wetsuit è il momento dell’abbraccio di gruppo, la canzone capace di trasformare le fragilità raccontate in un coro condiviso. La scaletta poi si assesta su toni più controllati con la doppietta A Lack of Understanding/Nørgaard, per riaprirsi con All in White, che richiama ancora una volta la dimensione corale. Il ritmo risale con l’earworm If You Wanna, e quel ritornello impossibile da strapparsi dalla testa, ma la parte del concerto dedicata all’album si chiude con la malinconica Somebody Else’s Child, con sul palco soltanto cantante e pianoforte.

Justin Young, come sempre, è un frontman che si fa notare – con le sue mossette da rocker e le espressioni ironiche – ma senza mai oscurare gli altri componenti della band. Il cantante non perde occasione, durante il concerto, per parlare con il pubblico, ringraziandolo (spesso con il canonico “grazie mille”) e raccontando qualche aneddoto. A proposito di What Did You Expect From The Vaccines? dice che, quando lo hanno scritto, non immaginavano che quindici anni dopo si sarebbero potuti trovare a suonarlo davanti a tante persone. Per questo ringrazia i suoi fan, perché “ci avete cambiato la vita”.

The Vaccines in concerto al Fabrique di Milano, foto di Virginia Bettoja per www.rockon.it

La seconda parte è una selezione dei loro maggiori successi, pescati dagli altri cinque album che – con il primo – compongono la discografia dei Vaccines. Un repertorio solido e apprezzato, che non ha deluso le attese di chi era al Fabrique. Dalle irrefrenabili Your Love Is My Favourite Band e I Can’t Quit di Combat Sports, alle altrettanto riconoscibili e coinvolgenti Teenage Icon e I Always Knew di Come Of Age, passando poi per Headphones Baby (Back in Love City) e Handsome (English Graffiti), e altre due grandi hit come Heartbreak Kid e Lunar Eclipse, dall’ultimo album in studio, Pick-Up Full Of Pink Carnation del 2024. Il meglio del loro indie rock, suonato per noi.

Gli encore, dopo una velocissima pausa, sono affidati a una versione acustica di No Hope e al lancio di Ten Years Too Far, la loro nuova canzone, decisamente in perfetto stile vaccinesiano. La chiusura, come da tradizione, spetta a All My Friends Are Falling in Love, cantata da Justin con indosso un tricolore arrivato dal parterre. Terminano così le celebrazioni italiane del quindicennale del primo album dei Vaccines, che non lasciano il palco senza prima fare una promessa: “ci rivedremo presto”.

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THE VACCINES – la scaletta del concerto al Fabrique di Milano