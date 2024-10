THE STRUTS + Barns Courtney + James Bruner: guarda le foto del concerto di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

La sera del 16 ottobre è andato in scena il concerto dei The Struts e Barns Courtney all’Huxleys Neue Welt di Berlino, parte del “Gran Union Tour“, che ha regalato al pubblico una serata energica e coinvolgente.

Barns Courtney ha aperto la serata con la sua caratteristica carica rock e blues, trascinando la folla con successi come “Fire” e “Glitter & Gold“. La sua presenza scenica carismatica ha scaldato subito gli animi dei presenti, creando l’atmosfera perfetta per l’ingresso dei The Struts.

Quando la band britannica è salita sul palco, l’energia è esplosa. Guidati dal carismatico frontman Luke Spiller, i The Struts hanno offerto uno show spettacolare, con performance che hanno unito glam rock e teatralità.

Canzoni iconiche della loro discografia come “Could Have Been Me” e “Kiss This” hanno fatto cantare e ballare tutto il pubblico, unite ad alcuni estratti del loro nuovo album “Pretty Vicious“.

Il concerto si è concluso con un’ovazione, confermando il successo della tappa berlinese di un tour che sta celebrando l’essenza del rock contemporaneo.

Clicca qui per guardare tutte le foto dei The Struts + Barns Courtney + James Bruner in concerto all’Huxleys di Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto)