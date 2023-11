THE SISTERS OF MERCY: le foto e la scaletta del concerto al Live Music Club di Milano

Foto di Federico Buonanno

Lo scorso anno hanno travolto Milano e Roma con due show incendiari; ora, dopo la partecipazione al CINZELLA Festival di Grottaglie, la storica formazione guidata da ANDREW ELDRITCH si è esibita al Live Music Club di Trezzo sull’Adda, accompagnati dai The VIRGINMARYS.

Appuntamento stasera al Teatro Verdi di Cesena.

THE SISTERS OF MERCY si formano nel 1980 a Leeds, Inghilterra, prendendo il nome dalle Sisters of Mercy (sorelle della misericordia), ovvero le prostitute nell’omonima canzone di Leonard Cohen: “Ci piaceva l’ambiguità tra il significato originario dell’espressione, che si riferiva a un ordine di suore, e quello adottato da Cohen” spiega il cantante Andrew Eldritch.

Già dal nome è chiara l’anima inquietante della loro musica, che costituisce una pagina fondamentale del dark-rock e post-punk. Difatti, fin dai primi anni di carriera il gruppo si consacra nell’olimpo dark insieme a band come SIOUXSIE AND THE BANSHEES, THE CURE, BAUHAUS e JOY DIVISION. La voce da sciamano delle tenebre di Eldritch rimane, insieme a quelle di PETER MURPHY e SIOUXSIE SIOUX, tra le più emozionanti di tutto il genere gotico.

THE SISTERS OF MERCY: la scaletta del concerto di Milano

Doctor Jeep / Detonation Boulevard

Don’t Drive on Ice

Ribbons

Alice

Summer

Dominion / Mother Russia

I Will Call You

Marian

Eyes of Caligula

We Are the Same, Susanne

More

I Was Wrong

Here

Crash and Burn

On the Beach

When I’m on Fire

ENCORE:

Lucretia My Reflection

Temple of Love

This Corrosion