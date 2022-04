THE SISTERS OF MERCY + Hughs of the Sky: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Rossella Mele

The Sisters Of Mercy si formano nel 1980 a Leeds, Inghilterra, prendendo il nome dalle Sisters of Mercy (sorelle della misericordia), ovvero le prostitute nell’omonima canzone di Leonard Cohen: “Ci piaceva l’ambiguità tra il significato originario dell’espressione, che si riferiva a un ordine di suore, e quello adottato da Cohen” spiega il cantante Andrew Eldritch. Già dal nome è chiara l’anima inquietante della loro musica, che costituisce una pagina fondamentale del dark-rock e post-punk. Difatti, fin dai primi anni di carriera il gruppo si consacra nell’olimpo dark insieme a band come Siouxsie and The Banshees, The Cure, Bauhaus e Joy Division. La voce da sciamano delle tenebre di Eldritch rimane, insieme a quelle di Peter Murphy e Siouxsie Sioux, tra le più emozionanti di tutto il genere gotico.

Ad aprire il concerto gli Hugs of the Sky, formazione che nasce dalla fusione di due band belghe in occasione della registrazione di uno split album durante l’estate del 2018, e da allora ha pubblicato tre lavori in studio, il più recente dei quali è Virtual Lullaby Circus. La band sa sempre come sorprendere il suo pubblico, con rielaborazioni di vecchio materiale e scambi di strumenti tra i componenti.

Clicca qui per vedere le foto di The Sisters of Mercy a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE SISTERS OF MERCY : la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Don’t Drive on Ice

Ribbons

There’s a Door

I Will Call You

Alice

But Genevieve

Marian

Instrumental 86

Giving Ground

More

Show Me

Six Ways to Sunday

I Was Wrong

When I’m on Fire

Here

Eyes of Caligula

Lucretia My Reflection

Temple of Love

This Corrosion