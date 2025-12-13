THE RAVEONETTES, nostalgia neo-psichedelica a Roma

Articolo di Nick Matteucci

“Che vita orribile sarebbe se uno fosse fan dei Raveonettes e soffrisse di crisi epilettiche, magari anche di asma”. Questa è solo una delle considerazioni sparse che si possono fare dopo il concerto che la band danese ha tenuto al Monk, club dal soffitto basso e in cui l’effetto scenico è riuscito alla perfezione. Parliamoci chiaro, chi vi scrive è un’amante della neo-psichedelia, che da un certo punto degli anni 2000 si è dilatata come pupille sotto acidi nella scena underground e di cui la band in scena a Roma (unica data italiana) è stata decisamente tra i principali esponenti a livello europeo.

D’altro canto però penso anche che forse un ascoltatore non avvezzo a questo sound e ad all’approccio live che ne deriva potrebbe facilmente dire dopo un quarto d’ora di concerto cose come “ma voi siete pazzi, ma come fate a stare qua dentro?”.

Il senso della nicchia è questo, sicuramente non piacerà a tutti, ma se ti piace lo amerai. Il concerto dei Raveonettes non fa compromessi, è scegliere di essere travolti da ondate di suoni ed essere ipnotizzati dalle luci. La band danese parla pochissimo, ma suona tanto e forte. Il concept del loro sound è sintetizzato nella veste minimale ma efficacissima che scelgono di avere sul palco, un ibrido armonioso tra freddo e calore, oscurità e bagliori.

La sala è inondata di fumo, ghiaccio secco ovviamente, ce n’è talmente tanto che nemmeno serve andare a bere. Sune Rose Wagner, Sharin Foo ed il loro batterista Jakob Hoyer suonano a memoria, quindi possono farlo anche al buio e molto spesso lo fanno. Si alternano momenti in cui si riesce a malapena a scorgere le sagome dei musicisti e delle persone che si hanno affianco nel pubblico nelle fasi più soft dei brani, che però sono sempre preludio alla tempesta, quando dal palco arrivano le bordate di suono e luci stroboscopiche che inondano il pubblico fluttuante e saltellante.

Le influenze shoegaze della band si sentono forti e chiare, insieme ad echi 60’s da Summer Of Love, creando quel mood estraniante che la voce angelica di Sharin Foo contribuisce a mantenere tra l’umano e l’ultraterreno allo stesso tempo. Questo gioco tra buio, luci e ombre, favorito dal sound lisergico e dalla presenza messianica della bionda cantante, che si erge metafisicamente tra le nubi come una sacerdotessa di Midsommar, favorisce l’apertura di un portale per un’altra dimensione, dove la percezione reale si tramuta in un concetto labile.

Tant’è che quando i Raveonettes decidono di omaggiare i Velvet Underground eseguendo Venus in Furs sento distintamente qualcuno dire “Siamo a New York nel 1967 e lei è Nico” e ci credo.

Non sarà l’unico omaggio fatto nel corso della serata, particolarmente struggente e degna di nota infatti è anche la cover di I Wanna Be Adored degli Stone Roses, per omaggiare Gary “Mani” Mounfield, deceduto il mese scorso.

Le cover sono ormai da tempo un vizietto che regala sempre grandi gioie, con un riconoscibilissimo marchio di fabbrica come se fossero i Nouvelle Vague dello psych-gaze. Il repertorio degli scandinavi però non si limita a questo, con una carriera ventennale alle spalle hanno i loro “classiconi” da sfoderare per la gioia degli astanti, da Love In A Trashcan e Red Tan tratte da Pretty In Black (2005) a Aly, Walk With Me, Hallucinations e ovviamente Dead Sound, estratte dal successivo Lust Lust Lust (2007) che segnò la consacrazione della band. Non mancano neanche brani più recenti dall’ultima fatica in studio Pe’Ahi II, dal quale sono state eseguite Blackest, Killer e Speed in apertura di concerto quindi Strange, più a ridosso della conclusione della setlist.

L’esibizione nel complesso è stata uniforme e compatta, con sfumature al suo interno che probabilmente solo chi è un vero estimatore del genere riesce a cogliere, sicuramente un’esperienza non per tutti, ma nel dubbio da provare sicuramente.

THE RAVEONETTES – La scaletta del live a Roma

Blackest

Killer

Speed

That Great Love Sound

Red Tan

Sleepwalking

Love in a Trashcan

You Say You Lie

Attack of the Ghost Riders

Veronica Fever

My Tornado

Hallucinations

Dead Sound

Endless Sleeper

Sisters

Strange

Venus in Furs (The Velvet Underground cover)

Aly, Walk With Me

Encore:

The Christmas Song

Last Dance

I Wanna Be Adored (The Stone Roses cover)