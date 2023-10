THE OCEAN COLLECTIVE + THIS WILL DESTROY YOU: le foto e la scaletta del concerto alla Circolo Magnolia di Milano

Foto di Federico Buonanno

THIS WILL DESTROY YOU e THE OCEAN hanno fatto tappa al CIRCOLO MAGNOLIA per il loro tour europeo.

Dal 2004, i This Will Destroy You sono stati autori di uno dei più dinamici e viscerali post rock strumentale del globo. La loro discografia è stata apprezzata da subito dal pubblico e acclamata dalla critica ed i loro lunghi tour in tutti i continenti un successo.

THE OCEAN COLLECTIVE: la scaletta del concerto di Milano

Preboreal

Boreal

Sea of Reeds

Atlantic

Subboreal

Permian: The Great Dying

Statherian

Miocene | Pliocene

Abyssopelagic I: Boundless Vasts

ENCORE

Pleistocene

Jurassic | Cretaceous

THIS WILL DESTROY YOU: la scaletta del concerto di Milano

The Mighty Rio Grande

Clubs

4.03.21

Dustism

Weeping Window

Quiet

Threads

New Topia



ENCORE

A Three-Legged Workhorse

Little Smoke