THE MURDER CAPITAL: gli irlandesi oscuri finalmente headliner in Italia

Articolo di Umberto Scaramozzino | Foto di Andrea Ripamonti

Finalmente i The Murder Capital tornano in Italia in qualità di headliner. Dopo aver preso parte al Fake Fest, il boutique festival che la scorsa estate ha portato gli IDLES in provincia di Rimini, i cinque ragazzi irlandesi approdano al Circolo Magnolia di Milano per la prima di tre date nel nostro Paese.

Dico “finalmente”, perché anche se insistiamo a considerarli i fratelli minori dei Fontaines DC, in realtà James McGovern e soci hanno cominciato esattamente quando l’ha fatto la combriccola di Grian Chatten, nel 2017. Il fastidioso e forse inevitabile confronto con i Fontaines, generati dallo stesso Big Bang e sbocciati pure nello stesso fertile terreno – quello di Dublino, ancora una volta terra natia di rock band di calibro internazionale – non deve togliere nulla ai Murder, che alla seconda prova discografica ha già messo in chiaro di meritarsi uno spazio a sé, in questa scena sempre più affollata.

Il tour supporta infatti l’uscita dell’ottimo secondo album, intitolato Gigi’s Recovery e uscito lo scorso gennaio. L’intero anno è trascorso e nonostante le band dello stesso campionato siano ancora negli spogliatoi, l’impressione è che anche se fossero usciti altri dischi dello stesso genere, questo resterebbe comunque il più interessante termine di paragone dell’anno. Anzi, a questo punto risulta anche difficile e approssimativo parlare di genere, al singolare. Perché Gigi’s Recovery è un lavoro ricco, imprevedibile, orientato verso lidi avant pop e quindi pronto a tracciare un percorso laterale per i The Murder Capital.

Okay, fin qui tutto bene, tutto al posto giusto, ma la prova dal vivo? Eh, dal vivo si confermano una grande band. Rispetto a Rimini c’è meno caciara e più consapevolezza. C’è la grande capacità di tramutare tutta l’introspezione oscura del materiale discografico in qualcosa di visivamente coerente e di valore. Non sembra di vedere dunque l’ennesimo gruppo fatto con lo stampino nelle fornaci delle isole anglofoni, cosa non scontata e molto importante per collocare i Murder sulla cartina del rock internazionale. In tal senso pezzi come Return My Head” e Ethel sono molto eloquenti, anche se in mezzo alle sonorità alienanti di “The Stars Will Leave The Stage”, “Crying” o la nuovissima Heart in the Hole appaiono più come la pelle morente di una band rettile pronta a cambiare muta, senza alcun timore.

James McGovern è al tempo stesso il punto di forza e di debolezza dell’act. Il suo stile, profondamente teatrale, cupo e fascinoso, lo rende uno dei frontman più interessati tra quelli partoriti dalla nuova era revival post-punk, erede dannato di Ian Curtis. Anche le sue doti da performer puro sono indiscutibili, come anche l’annessa attitudine e la voglia di contatto col pubblico, dalla quale nascono i momenti di crowd surfing ormai fissi nel repertorio dei loro show. E allora dove sta la debolezza? Banalmente: nella voce. James non ha grandi doti canore e questo, purtroppo, dal vivo è penalizzante. Ne esce comunque più che bene, in parte grazie agli arrangiamenti che sembrano cuciti su misura per valorizzare ciò che di buono c’è, in parte grazie al suo modo di fare da poeta oscuro, romantico e tormentato. Tant’è che vero che con l’avanzare della serata quei limiti tecnici sembrano dissolversi e l’immagine che resta di McGovern è magnifica.

Eroico Damien Tuit, evidentemente influenzato e febbricitante ma ugualmente solidissimo alla chitarra e autore di una performance ineccepibile. Bene anche Cathal Roper, l’unico fresco e colorato in mezzo agli outfit total-black. E scusate se vi rovino l’immagine, ma fateci caso: è il sosia di Luca Ravenna. Resta defilato Diarmuid Brennan alla batteria, messo in ombra dallo scarno impianto luci e dall’eccessiva attività della macchina del fumo, mentre a contendere i riflettori al leader troviamo il buon Gabriel Paschal Blake, al basso e ai movimenti matti.

James si accende una sigaretta, dà le spalle alla platea, mentre ondeggia longilineo nella foschia. Regala la sua miglior prova canora con On Twisted Ground, si lascia poi andare all’intensità viscerale di For Everything e alla frenesia di Don’t Cling To Life e Feeling Fades. Si tuffa sul pubblico, surfa, infine dismette le vesti della star imperturbabile in cerca di venerazione e torna con i piedi per terra. Attraversa la sala per andare a chiudere la serata al banchetto del merch, raggiunto dal resto della band, tra foto, autografi e abbracci con i fan ampiamente ripagati dell’attesa di questo primo tour da headliner. E l’idea che questo sia solo l’inizio è abbastanza elettrizzante.

