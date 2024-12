THE LEMON TWIGS: le foto e la setlist del concerto all’Estragon di Bologna

Foto di Giulia Troncon

Dopo l’emozionante Everything Harmony del 2023 – che The Guardian ha definito “totalmente perfetto” e Anthony Fantano di The Needle Drop ha rivelato la sua canzone più ascoltata dell’anno – A Dream Is All We Know vede i fratelli Michael e Brian D’addario (24 e 26 anni) esplorare arrangiamenti in levare e scintillanti che vivono in uno spazio immaginario che chiamano Mersey Beach: il ponte sonoro tra Liverpool e Laurel Canyon.

Lasciandosi alle spalle gli arrangiamenti a base di corde di nylon di Everything Harmony, A Dream Is All We Know rivisita alcuni degli stili che i fratelli hanno introdotto per la prima volta in Do Hollywood, abbinando la teatralità del canzoniere di Lennon-McCartney a narrazioni contemporanee, esplosivi riff di chitarra elettrica, armonie solari e ingegnose tecniche di registrazione della famiglia Wilson.

Con quasi un decennio di attività cantautorale alle spalle, A Dream Is All We Know dimostra chiaramente la crescita dei fratelli D’Addario da adolescenti con gli occhi da cerbiatto e desiderosi di fare musica che ricordasse i loro eroi, a giovani uomini con un’acuta attenzione ai dettagli e doti da polistrumentisti. La band ha condiviso i palchi con Phoenix, Bleachers, Arctic Monkeys e il loro eroe musicale Todd Rungren, ha raccolto gli elogi di Elton John, The Zombies, Gerard Way, Iggy Pop e si è trasformata in cantautori e arrangiatori visionari la cui opera è essa stessa fonte di ispirazione per altri artisti. Registrato interamente con apparecchiature d’epoca e mixato e masterizzato dagli stessi Brian e Michael, A Dream Is All We Know mostra i Lemon Twigs suonare con un ritrovato senso di intuizione dopo anni passati a perfezionare il loro mestiere.

The Lemon Twigs in concerto all’Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

THE LEMON TWIGS

Dopo l’uscita di Everything Harmony, che ha raccolto il plauso di Questlove, Iggy Pop, Anthony Fantano, The Guardian e innumerevoli altri, i Lemon Twigs – la rock band newyorkese guidata dai fratelli Brian e Michael D’Addario – hanno nuovamente catturato l’attenzione del pubblico musicale. Sono nella fase del loro prematuro “ritorno”, e tornare così presto ha i suoi vantaggi: i fratelli hanno l’energia di 24 e 26 anni, oltre all’esperienza e alla capacità di scrivere canzoni di musicisti esperti, avendo registrato il loro primo album, Do Hollywood, quasi un decennio fa all’età di 15 e 17 anni.

In uscita a meno di un anno dal loro ultimo album, A Dream Is All We Know è un’opera gioiosa. Come suggerisce il titolo, non si tratta di uno sguardo sobrio sul lato oscuro della vita, ma piuttosto di un viaggio di speranza nel regno dei sogni. Il tono si è allontanato dalle tetre ballate malinconiche e dal power pop lunatico. Brian e Michael stanno rivisitando il loro sound del 1968. Questo album è strettamente legato a Do Hollywood, ma le loro tecniche di scrittura e registrazione sono migliorate notevolmente nel corso di cinque album.

I fratelli combinano elementi del suono Merseybeat, del suono armonico dei Beach Boy della California e di Bubblegum per creare una collezione unica di pepite pop. (Dicono che fa parte di un nuovo movimento “Merseybeach”, che sicuramente prenderà piede, anche se questo fatto resta da vedere).

Il senso di urgenza che pervade il singolo principale “My Golden Years” deriva in parte dalle chitarre jangly a 12 corde e dalla batteria trainante, ma anche dall’ansia di un narratore che sente i suoi “anni d’oro” scivolare via da lui. Il verso di Michael, “Col tempo spero di poter mostrare a tutto il mondo l’amore che ho in mente”, può servire come dichiarazione d’intenti per l’intera raccolta di canzoni, mentre i fratelli corrono contro il tempo per creare quanto più materiale pop di qualità possibile.

“They Don’t Know How To Fall In Place” spinge l’album verso il paradiso del bubblegum con le sue armonie euforiche e il clavinet pungente, mentre ‘Church Bells’, ispirata a Roy Wood, vi porta in viaggio nei suoi due minuti e nove secondi di durata. A ogni passaggio si viene introdotti a un nuovo strumento, e mentre Michael canta “ring goes the bell”, il batterista passa alla campana del piatto ride e la canzone si rivela una poesia pop, completa di violoncelli, mandolino e trombe, tutti suonati da Brian. Per non parlare del divertente gioco di parole sul Mersey, con l’uso del nome del famoso batterista Ringo in una canzone che unisce le immagini del West Side di Manhattan all’atmosfera dell’Inghilterra settentrionale. Segue la titolata “A Dream Is All I Know”, un’epopea esistenziale dell’era spaziale, seguita dal pocket-prog barocco di “Sweet Vibration”.

Dotato delle capacità di scrittura di un’epoca perduta (da qualche parte tra il Brill Building e 10452 Bellagio Road), il nuovo disco è stato accuratamente arrangiato e prodotto interamente in analogico nello studio di registrazione dei fratelli a Brooklyn. La maggior parte dei brani è stata costruita con i due fratelli che si sono scambiati gli strumenti e hanno stratificato da soli tutte le parti. Una delle eccezioni a questa regola è stata “In The Eyes Of The Girl”, co-prodotta da Sean Ono Lennon nel suo studio a nord di New York, dove i fratelli hanno registrato la batteria e il pianoforte mentre Lennon si è occupato del basso. Inoltre, i fratelli aggiungono armonie multistrato che ricordano i Beach Boys, i Four Freshman e i Free Design.

L’apertura del secondo lato, “If You And I Are Not Wise”, vede i fratelli canalizzare le armonie ravvicinate degli Everlys mentre cercano l’illuminazione spirituale con il verso “Vorrei che qualcuno mi dicesse cosa sa la mia anima che io non so”. Il fratello Brian dice: “In questo album c’è sicuramente una tendenza all’evasione. La musica gioiosa può portarti fuori dal mondo quando le cose diventano troppo pesanti, cosa di cui tutti hanno bisogno a volte”. ”

“How Can I Love Her More?” è un turbine di voli di fantasia musicale. Corni e archi squillanti preparano la scena, prima che la canzone si stabilizzi in uno shuffle allegro, completo di due batterie, una parte di basso avventurosa, theremin, flauti e clavicembalo. È un approccio alla cucina, pieno di svolte a sinistra, ma mai al limite della cacofonia. Si passa direttamente alla pacifica e più spartana “Ember Days”, sostenuta da un motivo meditativo di corde di nylon che è in parte bossa nova, in parte Nick Drake. Ma la pace non dura a lungo, perché “Peppermint Roses” esplode con un minaccioso Farfisa in una commedia da incubo in due parti che non lascia tregua. L’album si chiude con la sognante “I Should’ve Known Right From The Start”. È come un pezzo dimenticato di pop francese che si dà il caso sia cantato in inglese, con tanto di chitarra acustica arpeggiata, basso melodico e ganci di batteria accattivanti.

Sebbene l’album sia pieno di idee pop progressive, si chiude con un’ode al rock and roll degli esordi in “Rock On (Over and Over)”. “Rock On” contestualizza la band come parte di una stirpe di rock and roll che non si è mai fermata. In ogni decennio ci sono stati gruppi che hanno dato una propria impronta alla musica e l’hanno “spinta fino in fondo”. Ma nessuno lo ha fatto con l’attenzione ai dettagli e il talento grezzo di questi fratelli. Per i The Lemon Twigs c’è voluto quasi un decennio prima che la critica e il pubblico gli tributassero i maggiori riconoscimenti che si sono guadagnati nell’ultimo anno. Mentre i loro primi dischi sono stati apprezzati per la competenza musicale dimostrata, gli ultimi dischi dei fratelli hanno comunicato le loro idee con maggiore chiarezza e risonanza emotiva. In altre parole, “ci è voluto troppo tempo per dire ‘rock on’”.

Clicca qui per vedere le foto dei The Lemon Twigs a Bologna (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE LEMON TWIGS: la scaletta di Bologna

My Golden Years The One In My Head What You Were Doing Church Bells If You and I Are Not Wise Any Time of Day I Wanna Prove to You Foolin’ Around Peppermint Roses They Don’t Know How to Fall in Place A Dream Is All I Know I Only Did it ‘Cause I Felt So Lonely (The Choir cover) Ghost Run Free I’ve Got A Broken Heart You Are Still My Girl You’re So Good to Me (The Beach Boys cover) How Can I Love Her More?

BIS