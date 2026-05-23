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Reportage Live

THE GATHERING + Lizzard: le foto e la scaletta del concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda

The Gathering in concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

The Gathering in concerto al Live Music Club di Trezzo sull'Adda Maggio 2026
The Gathering in concerto al Live Music Club di Trezzo sull'Adda foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

I leggendari The Gathering sono tornati in Italia per un’unica, esclusiva data dedicata al 30° anniversario di Mandylion, con la reunion insieme ad Anneke van Giersbergen. Dopo i cinque sold out show nei Paesi Bassi dello scorso Agosto 2025, la band ha scelto di estendere il tour celebrativo al 2026 portando sul palco i brani di un album che ha segnato un’epoca insieme ai grandi classici della propria discografia. L’appuntamento italiano è stato uno show da headliner, in data unica, al LIVE CLUB, Trezzo sull’Adda (Milano).

Clicca qui per vedere le foto dei The Gathering a Trezzo sull’Adda o sfoglia la gallery qui sotto

The Gathering

THE GATHERING: la scaletta del concerto di Trezzo sull’Adda

  1. Eléanor
  2. Fear the Sea
  3. In Motion #1
  4. On Most Surfaces (Inuït)
  5. Broken Glass
  6. Waking Hour
  7. Probably Built in the Fifties
  8. Analog Park
  9. In Motion #2
  10. Leaves
  11. Sand and Mercury
  12. Strange Machines

BIS

  1. Travel
  2. Saturnine
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