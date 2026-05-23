THE GATHERING + Lizzard: le foto e la scaletta del concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda

Foto di Andrea Ripamonti

I leggendari The Gathering sono tornati in Italia per un’unica, esclusiva data dedicata al 30° anniversario di Mandylion, con la reunion insieme ad Anneke van Giersbergen. Dopo i cinque sold out show nei Paesi Bassi dello scorso Agosto 2025, la band ha scelto di estendere il tour celebrativo al 2026 portando sul palco i brani di un album che ha segnato un’epoca insieme ai grandi classici della propria discografia. L’appuntamento italiano è stato uno show da headliner, in data unica, al LIVE CLUB, Trezzo sull’Adda (Milano).

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THE GATHERING: la scaletta del concerto di Trezzo sull’Adda

Eléanor Fear the Sea In Motion #1 On Most Surfaces (Inuït) Broken Glass Waking Hour Probably Built in the Fifties Analog Park In Motion #2 Leaves Sand and Mercury Strange Machines

BIS