THE DREAM SYNDICATE: passato e presente non sono mai andati così d’accordo

Articolo di Umberto Scaramozzino | Foto di Luca Moschini

Inizia dall’Hiroshima Mon Amour di Torino il tour europeo dei The Dream Syndicate, band artefice di un destino fuori dal comune. Per comprendere le ragioni che hanno spinto così tante persone a riempire il club di Via Bossoli e a regalare il sold out in prevendita alla successiva data di Bologna, dobbiamo unire presente e passato in uno dei percorsi più belli e interessanti della storia del rock americano.

Anni Ottanta: la scena musicale californiana è in fermento grazie al cosiddetto “Paisley Underground”, il movimento esploso a Los Angeles come seminale rilettura della psichedelia e del folk-rock degli Anni Sessanta, con l’irresistibile filtro “DIY” del post-punk. In questo contesto nessuno padroneggia i riverberi e i suoni ipnotici meglio dei The Dream Syndicate, che hanno l’ambizione di essere l’antidoto alla musica preconfezionata.

Mentre il debutto “The Days of Wine and Roses” del 1982 è pura urgenza espressiva, un lampo indie registrato in appena tre giorni in studio, il successivo “Medicine Show” rappresenta l’approdo su major: la prestigiosa A&M. I The Dream Syndicate affinano, complicano e intensificano. Lavorano con gli arrangiamenti, le strutture e fanno della ricerca sonora la nuova stella polare. In cinque mesi di lavoro estenuante danno vita a un secondo album quasi antitetico rispetto al precedente, ma con equiparabile valore artistico. Due capolavori su due tentativi, un meritato posto nella storia del rock, ma un successo che non arriva e tante, troppe crepe in un gruppo che crolla su sé stesso. Tensioni, cambi di formazione, incertezze. “Out of the Grey” e “Ghost Stories”, rispettivamente il più accessibile e il più oscuro dei capitoli discografici, non bastano a impedire all’intero progetto di implodere, in un inevitabile scioglimento nel 1988.

The Dream Syndicate in concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino foto di Luca Moschini

Nel 2012 la reunion, poi nuovo materiale e la scoperta che i The Dream Syndicate non hanno bisogno della nostalgia per giustificare la loro presenza nella musica contemporanea. C’è ancora tanto da dire, c’è ancora tanta buona musica che alberga latente nella mente creativa di Steve Wynn.

E allora perché questo tour celebrativo per “Medicine Show”? Perché ora, quarantadue anni dopo? Perché dopo un’estenuante battaglia legale durata un lustro, i TDS sono riusciti a riappropriarsi dei diritti del disco, strappandoli alla Universal. Da qui la ripubblicazione della versione rimasterizzata uscita lo scorso anno, da qui la volontà di riproporlo per intero, dal vivo, in un rito celebrativo e liberatorio che rimette al centro di tutto la musica. E nonostante Steve Wynn abbia sempre chiarito che non lo considera il suo miglior lavoro, resta l’incontrovertibile sensazione che tra quelle tracce ci siano i migliori pezzi che abbia mai scritto.

Se da un lato il trentennale del disco d’esordio è stato il pretesto che ha spinto Wynn a riformare la band nel 2012, la riappropriazione dei diritti di “Medicine Show” è la spinta propulsiva che permette a quella disfunzionale band degli anni Ottanta di viaggiare nel tempo e raggiungere la solidissima formazione omonima che sale sul palco oggi, con tanto stile e altrettanta riconoscenza. E il pubblico di Torino li accoglie con il calore che si riserva alle leggende. “Che bel modo di iniziare il tour, sentiamo il vostro sostegno”, afferma Wynn visibilmente emozionato, mentre scambia sguardi d’intesa con gli altri due membri originali: il bassista Mark Walton e il batterista Dennis Duck. Inoltre, il tempo condiviso con il chitarrista Jason Victor e il tastierista Chris Cacavas è ormai più lungo di quello dei loro predecessori in formazione, trasformando due innesti in una solidissima realtà. Un quintetto affiatato e consapevole.

Il concerto comincia proprio da qui: dal presente. Un primo set ci racconta i The Dream Syndicate del ventunesimo secolo, con una selezione di brani estratti quasi esclusivamente da “How Did I Find Myself Here?”, la prima release del nuovo corso, con l’aggiunta di “Black Light” da “These Times” (2019) e “Where I’ll Stand”, da “Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions” (2022). Resta escluso “The Universe Inside” del 2020, forse il lavoro più imprevedibile e ambizioso, un manifesto del loro amore per le jam sessions che non trova posto nelle strutture di un tour mondiale.

Una breve pausa, sagacemente presentata come un piccolo viaggio nel tempo, e quando si spengono nuovamente le luci siamo nel 1984 e “Medicine Show” è di nuovo un sensuale invito alla voracità nelle orecchie dei suoi affamati ascoltatori. Decidono di non suonarlo nell’ordine originale, forse anche per non restare incastrati nelle strutture dalle quali sono sempre fuggiti. Non c’è bisogno di un’epifania tardiva per collocare “Medicine Show” nel posto che gli spetta nella storia, ma sentire dal vivo l’intero lotto è folgorante, tanto quanto poteva esserlo ascoltare il primo vinile quattro decenni fa.

Nell’encore c’è ancora tempo per due gemme del primo album, ovvero “Tell Me When It’s Over” e “That’s What You Always Say”, seguite da un’accorata cover di “Let It Rain” di Eric Clapton. Un trionfo che riesce nel doppio intento di rivivere il meglio del passato, valorizzando il meglio del presente. Di mettere in comunicazione due epoche, due storie, che riescono a mescolarsi senza perdere le rispettive identità, lasciando intatta la voglia di riavvolgere il nastro, ma anche quella di scoprire cos’altro può esserci nel futuro di una band che ancora una volta rifiuta ogni sorta di predeterminazione.