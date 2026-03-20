THE DEAD SOUTH: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Articolo e Foto di Franceca Maffioletti



Se il diavolo decidesse di formare una band in una prateria canadese, probabilmente suonerebbe come loro. I The Dead South non chiedono permesso: entrano in scena con l’eleganza austera di un quartetto d’altri tempi e l’energia irruenta di un gruppo punk. Sono tornati a suonare all’Alcatraz, riportando dal vivo un sound che sfugge alle etichette e tiene insieme bluegrass, folk e una tensione narrativa quasi cinematografica. Con il banjo che corre veloce e costringe il piede a battere il tempo, e con testi intrisi di un umorismo cupo e tagliente, hanno costruito negli anni una fan base internazionale partendo dalle radici più essenziali della musica acustica. Sul palco alternano ballate nere, ritmi serrati e storie di frontiera, in un equilibrio tra tradizione e spirito rock che dal vivo diventa ancora più diretto e contagioso.

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THE DEAD SOUTH – la scaletta del concerto di Milano

INTRO – SNAKE MAN PT.1

SNAKE MAN PT.2

20 MILE

AMBROSE

BOOTS

YOURS TO KEEP

TIME 4

RECAP

PEOPLE ARE STRANGE

BASTARD

BLACK LUNG LITTLE DEVIL

BROKEN

TDS

IN HELL

HONEY

CLEMENCY

COMPLETELY

TRAV MAN

BANJO