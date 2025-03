THE DARE + Babymorocco: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Precedentemente noto come Turtlenecked, Harrison Patrick Smith dà alla luce il progetto The Dare nel 2022 con il singolo “Girls”, che conquista il pubblico e la critica per il suo stile. L’anno successivo firma con Republic Records, pubblicando “The Sex EP”, e nel 2024 collabora con Charli XCX prima di far uscire il suo primo album in studio, “What’s Wrong with New York?”.

“What’s Wrong with New York?”, il suo album di debutto, ha conquistato pubblico e critica fin dalla sua uscita il 6 settembre 2024 per Polydor e Republic. Con tracce provenienti dall’EP precedente, come “Girls” e “Good Time”, questo lavoro è un omaggio all’energia della New York dei primi anni 2000, ispirandosi all’electroclash e a gruppi iconici come LCD Soundsystem, Yeah Yeah Yeahs e Fischerspooner.

Un sound sfacciato e travolgente, che richiama le atmosfere delle notti newyorkesi.

THE DARE: la scaletta del concerto di Milano

Intro Open Up Good Time Sex Perfume I Destroyed Disco You’re Invited I Can’t Escape Myself (The Sound cover) Cheeky Lights, Camera, Action! Bloodwork Elevation You Can Never Go Home

BIS