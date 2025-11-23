THE CHEMICAL BROTHERS + Lele Sacchi: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Katarina Dzolic

I The Chemical Brothers, il duo più importante ed influente della musica elettronica internazionale festeggia i trent’anni dalla nascita dei Magazzini Generali.

The Chemical Brothers sono conosciuti per il loro stile unico che mescola techno, big beat, house e musica sperimentale. Il duo ha rivoluzionato il panorama musicale internazionale con le loro produzioni energiche e visivamente coinvolgenti e sono noti per i loro spettacoli dal vivo che combinano musica, effetti visivi e animazione.

Nel corso degli anni, hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui Grammy, Brit Awards e Mercury Prize. Attivi ancora oggi, continuano a sperimentare e a spingere i confini della musica elettronica, influenzando generazioni di DJ e produttori.

Un evento irripetibile e unico ieri sabato 22 novembre, con una serata all’insegna della buona musica e divertimento per celebrare insieme i trent’anni dello storico locale milanese con il DJ set dell’iconico duo The Chemical Brothers.

THE CHEMICAL BROTHERS

Formatisi nei primi anni ’90, il duo di musica elettronica è composto da Tom Rowlands e Ed Simons. Il loro debutto in studio, “Exit Planet Dust” (1995), ha ottenuto immediatamente successo grazie a tracce come “Song to the Siren” e “Block Rockin’ Beats”, quest’ultima vincitrice di un Grammy come miglior performance dance. Successivamente, album come “Dig Your Own Hole” (1997) e “Surrender” (1999) hanno consolidato la loro fama internazionale, anticipando il loro stile eclettico e innovativo. Attivi ancora oggi, la loro influenza si percepisce fortemente e il loro approccio alla musica dal vivo ha stabilito nuovi standard per le performance di musica elettronica di livello internazionale.

