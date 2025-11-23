Connect with us

THE CHEMICAL BROTHERS + Lele Sacchi: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

The Chemical Brothers concerto ai Magazzini Generali Milano il 22 Novembre 2025, le foto del live.

Published

The Chemical Brothers concerto ai Magazzini Generali Milano del 22 novembre 2025
The Chemical Brothers in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

I The Chemical Brothers, il duo più importante ed influente della musica elettronica internazionale festeggia i trent’anni dalla nascita dei Magazzini Generali.

The Chemical Brothers sono conosciuti per il loro stile unico che mescola techno, big beat, house e musica sperimentale. Il duo ha rivoluzionato il panorama musicale internazionale con le loro produzioni energiche e visivamente coinvolgenti e sono noti per i loro spettacoli dal vivo che combinano musica, effetti visivi e animazione. 

Nel corso degli anni, hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui Grammy, Brit Awards e Mercury Prize. Attivi ancora oggi, continuano a sperimentare e a spingere i confini della musica elettronica, influenzando generazioni di DJ e produttori.

Un evento irripetibile e unico ieri sabato 22 novembre, con una serata all’insegna della buona musica e divertimento per celebrare insieme i trent’anni dello storico locale milanese con il DJ set dell’iconico duo The Chemical Brothers.

THE CHEMICAL BROTHERS

Formatisi nei primi anni ’90, il duo di musica elettronica è composto da Tom Rowlands e Ed Simons. Il loro debutto in studio, “Exit Planet Dust” (1995), ha ottenuto immediatamente successo grazie a tracce come “Song to the Siren” e “Block Rockin’ Beats”, quest’ultima vincitrice di un Grammy come miglior performance dance. Successivamente, album come “Dig Your Own Hole” (1997) e “Surrender” (1999) hanno consolidato la loro fama internazionale, anticipando il loro stile eclettico e innovativo. Attivi ancora oggi, la loro influenza si percepisce fortemente e il loro approccio alla musica dal vivo ha stabilito nuovi standard per le performance di musica elettronica di livello internazionale.

Clicca qui per vedere le foto dei Chemical Brothers ai Magazzini Generali di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

The Chemical Brothers
