THE ARISTOCRATS: le foto e la scaletta del concerto al Milk di Torino

Foto di Luca Moschini

Il palco del Milk di Torino si è trasformato nell’epicentro del rock strumentale mondiale. In occasione del loro tour europeo, The Aristocrats hanno fatto tappa nel capoluogo piemontese per presentare dal vivo l’universo narrativo e sonoro di Duck, il loro ultimo e geniale concept album. Il risultato? Un concerto sold-out che ha regalato al pubblico un’esperienza d’impatto devastante e imprevedibile.

Per chi mastica la grande musica, i nomi sul palco non hanno bisogno di presentazioni.

Guthrie Govan alla chitarra, Bryan Beller al basso e Marco Minnemann alla batteria formano quello che è, a mani basse, uno dei power trio tecnicamente più impressionanti del pianeta. Eppure, ridurre la loro esibizione a una semplice dimostrazione di virtuosismo sarebbe un errore imperdonabile.

Ciò che rende unici gli Aristocrats è la capacità di fondere una complessità compositiva disarmante con una dose massiccia di ironia e teatralità. Tra un brano e l’altro, i tre musicisti hanno dialogato costantemente con il pubblico del Milk, raccontando le storie assurde dietro la genesi dei nuovi pezzi, che sul palco hanno guadagnato una potenza e una dinamica straordinarie.

I passaggi poliritmici di Minnemann, le linee di basso monumentali di Beller e le improvvisazioni aliene di Govan si sono incastrati alla perfezione. Il sound ha oscillato senza sosta tra il jazz d’avanguardia, il progressive metal e il rock più viscerale, mantenendo sempre un groove travolgente.

L’atmosfera intima del Milk ha fatto il resto, azzerando le distanze e permettendo di vivere a pochi metri l’interazione quasi telematica di tre giganti dello strumento. Una serata memorabile che si è chiusa solo dopo due generosissimi bis, lasciando la netta sensazione di aver assistito a qualcosa di irripetibile.

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The Aristocrats: la scaletta del concerto di Torino