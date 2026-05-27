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THE ARISTOCRATS: le foto e la scaletta del concerto al Milk di Torino

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The Aristocrats in concerto al Milk di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it
The Aristocrats in concerto al Milk di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Il palco del Milk di Torino si è trasformato nell’epicentro del rock strumentale mondiale. In occasione del loro tour europeo, The Aristocrats hanno fatto tappa nel capoluogo piemontese per presentare dal vivo l’universo narrativo e sonoro di Duck, il loro ultimo e geniale concept album. Il risultato? Un concerto sold-out che ha regalato al pubblico un’esperienza d’impatto devastante e imprevedibile.

Per chi mastica la grande musica, i nomi sul palco non hanno bisogno di presentazioni.

Guthrie Govan alla chitarra, Bryan Beller al basso e Marco Minnemann alla batteria formano quello che è, a mani basse, uno dei power trio tecnicamente più impressionanti del pianeta. Eppure, ridurre la loro esibizione a una semplice dimostrazione di virtuosismo sarebbe un errore imperdonabile.

Ciò che rende unici gli Aristocrats è la capacità di fondere una complessità compositiva disarmante con una dose massiccia di ironia e teatralità. Tra un brano e l’altro, i tre musicisti hanno dialogato costantemente con il pubblico del Milk, raccontando le storie assurde dietro la genesi dei nuovi pezzi, che sul palco hanno guadagnato una potenza e una dinamica straordinarie.

I passaggi poliritmici di Minnemann, le linee di basso monumentali di Beller e le improvvisazioni aliene di Govan si sono incastrati alla perfezione. Il sound ha oscillato senza sosta tra il jazz d’avanguardia, il progressive metal e il rock più viscerale, mantenendo sempre un groove travolgente.

L’atmosfera intima del Milk ha fatto il resto, azzerando le distanze e permettendo di vivere a pochi metri l’interazione quasi telematica di tre giganti dello strumento. Una serata memorabile che si è chiusa solo dopo due generosissimi bis, lasciando la netta sensazione di aver assistito a qualcosa di irripetibile.

Clicca qui per vedere le foto di The Aristocrats in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

The Aristocrats

The Aristocrats: la scaletta del concerto di Torino

  • Hey, Where’s My Drink Package?
  • Aristoclub
  • Sgt. Rockhopper
  • Sittin’ With a Duck on a Bay
  • Spanish Eddie (including Drum Solo)
  • The Ballad of Bonnie and Clyde
  • Flatlands
  • Here Come the Builders
  • This Is Not Scrotum
  • Get It Like That
  • Desert Tornado
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