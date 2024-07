STRAY KIDS agli I-DAYS: il pop coreano trionfa a Milano

Articolo di Alessia Belotti

Un gruppo k-pop headliner di uno dei festival piú importanti della musica milanese? Per chi, come me, vive da più di dieci anni a pane e Corea del Sud, e ricorda la fatica per avere i primissimi tour in Europa, anche solo immaginarlo era praticamente impossibile. E invece il 12 luglio 2024 gli Stray Kids hanno radunato sessantasettemila persone e infuocato il palco dell’Ippodromo Snai La Maura. L’alternanza tra bombe d’acqua e caldo torrido non ha di certo abbattuto gli Stay, nome ufficiale del fandom, che dalle prime ore del mattino già intonavano le loro canzoni e facevano ipotesi sulla scaletta e gli outfit con cui i ragazzi si sarebbero presentati sul palco.

Il tour estivo dei BNKR44 scalda il palco dell’Ippodromo

Sarà il mood creato dal pre-show di Kpop Italia, l’agitazione per un evento che segna la storia della comunità italiana di fan del k-pop o i loro capelli colorati e gli outfit sbarazzini, ma i BNKR44 sembrano a tutti gli effetti un gruppo k-pop e animano il pubblico come tale.

Il collettivo musicale formato a Empoli nel 2019 ci porta nel suo Governo Punk e anche chi, immerso nella musica sudcoreana, non conosceva esattamente tutte le loro canzoni, si è trovato a saltare e ballare sulle note dei loro pezzi più famosi, come l’ultimo singolo Estate 80 o Guida Spericolata.

A concludere il loro set un tributo a Pino D’Angiò, venuto a mancare una settimana fa, e con cui il collettivo ha collaborato a Sanremo con Ma Che Idea. Speriamo che il coro di quasi settantamila persone che la intona insieme ai BNKR44 sia arrivato anche a lui.

NMIXX: le “sorelline” degli Stray Kids tra MIXX POP e tradizione coreana

Nate nel 2022 sotto la stessa agenzia degli Stray Kids, la JYP Entertainment, le NMIXX hanno travolto il palco con il loro stile unico e inconfondibile, che unisce generi ed elementi musicali molto diversi tra loro nella stessa canzone, uno stile così particolare che è stato necessario creare un genere apposta: il MIXX POP.

Haewon, Lily, Sullyoon, BAE, Jiwoo e Kyujin, hanno portato sul palco alcune delle loro canzoni più famose, come O.O, Dash, Dice e Young, Dumb and Stupid, ma hanno anche trovato spazio per dei tributi ai loro artisti preferiti come Taylor Swift, i nostrani Måneskin e David Guetta con Bebe Rexha. In anteprima per i fan italiani, le NMIXX hanno poi cantato l’inedita Moving On, che farà parte del loro prossimo album. L’ennesimo acquazzone della giornata non ha fermato il gruppo dal concludere il loro set con Love Me Like This, title track del loro primo extended play Expérgo, rilasciato nel 2023.

Prima di scendere dal palco, le NMIXX ci tengono a sottolineare che nei loro outfit, super curati come sempre, hanno aggiunto vari elementi tradizionali per rappresentare al meglio la Corea del Sud in Europa, e direi che ci sono riuscite alla grande.

Ultime uscite e classici intramontabili, gli STRAY KIDS “mangiano” il palco degli I-DAYS

In attesa dell’uscita del mini-album ATE, prevista per il prossimo 19 luglio, il gruppo sudcoreano nato nel 2018 e composto da Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N ci porta in un viaggio tra alcune delle loro canzoni più famose, come le più recenti LALALALA e S-Class, ma anche alcuni classici come My Pace e God’s Menu, che mandano in visibilio la folla. Visto il temporale, finito in tempo per la loro esibizione, Thunderous è stata sicuramente una delle canzoni più azzeccate, così come Topline, in cui ci ricordano che nessuno è come loro, e ieri sera lo hanno decisamente dimostrato. La loro energia sul palco è insuperabile, ballare coreografie così complesse e cantare dal vivo non è da tutti, soprattutto fuori dal mondo del k-pop, e anche i fan dopo qualche canzone iniziano a chiedersi come facciano ad avere tutta quell’energia, e la risposta è semplicemente che loro sono gli Stray Kids!

Il tempo passa troppo in fretta tra urla, cori e salti, e lo spettacolo pirotecnico durante l’amatissima Miroh, seguito dai loro infiniti ringraziamenti, ci fa capire che il concerto sta finendo, inaspettatamente presto.

“Ma come, non hanno cantato Megaverse, è impossibile! Torneranno sul palco!”

E infatti i ragazzi tornano per l’encore, in cui si esibiscono nuovamente con Topline, che invece di cantare di nuovo dal palco principale, cantano camminando tra i palchi e le passerelle, salutando e mandando baci e cuori al maggior numero di Stays possibili.

I fan ancora increduli, nessuno si sposta dal proprio posto finché le luci sul palco non si spengono: è finito davvero. Tante grandi assenti in questa scaletta: la richiestissima Megaverse, la mia preferita Side Effects, che ci avrebbe fatti tornare a casa con il fango anche nei capelli a suon di salti, e la prossima uscita Chk Chk Boom, che tutti speravano di ascoltare in anteprima.

Ma lamentarsi di questa scaletta sarebbe da pazzi: tra i loro pezzi più iconici ed energetici e qualche canzone più “tranquilla” per riprendere fiato, gli Stray Kids ieri sera hanno dimostrato all’Italia il loro talento e il loro impatto sempre più grande, e si spera abbiano anche aperto qualche porta in più per i fan italiani del k-pop.

STRAY KIDS – La scaletta del concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano

S-Class

Freeze

Superbowl

Topline

Thunderous

Item

Domino

Lonely St

Social Path

Charmer

My Pace

Back Door

Maniac

God’s Menu

LALALALA

Victory Song

Miroh

Encore

Topline

NMIXX – La scaletta del concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano

TANK

O.O

Young Dumb and Stupid

DICE

DASH

Cruel Summer (Taylor Swift cover)

I’m Good (blue) (David Guetta ft. Bebe Rexha cover)

Beggin’ (Måneskin cover)

Moving On (inedita)

Love Me Like This