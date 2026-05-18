SKILLET + Guiltera: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Giada Stanziano
Dopo il sold out della scorsa estate a Bologna, gli SKILLET hanno proseguito il loro tour indoor e hanno fatto tappa all’Alcatraz.
Sul palco il gruppo guidato da John Cooper ha proposto i grandi classici come “Hero” e “Monsters” insieme ai brani del nuovo album “Revolution”, uscito a fine 2024.
In apertura si sono esibiti i Guiltera.
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SKILLET: la scaletta del concerto di Milano
- Surviving the Game
- Invincible
- Rise
- Awake and Alive
- Sick of It
- Legendary
- Ash in the Wind
- Never Surrender
- Whispers in the Dark
- Lions
- Those Nights
- Hero
- Not Gonna Die
- Unpopular
- Psycho in My Head
- Comatose
BIS
- The Resinstance