SKILLET + Guiltera: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Giada Stanziano

Dopo il sold out della scorsa estate a Bologna, gli SKILLET hanno proseguito il loro tour indoor e hanno fatto tappa all’Alcatraz.

Sul palco il gruppo guidato da John Cooper ha proposto i grandi classici come “Hero” e “Monsters” insieme ai brani del nuovo album “Revolution”, uscito a fine 2024.

In apertura si sono esibiti i Guiltera.

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SKILLET: la scaletta del concerto di Milano

Surviving the Game Invincible Rise Awake and Alive Sick of It Legendary Ash in the Wind Never Surrender Whispers in the Dark Lions Those Nights Hero Not Gonna Die Unpopular Psycho in My Head Comatose

BIS

The Resinstance