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Reportage Live

SKILLET + Guiltera: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Skillet in concerto all’Alcatraz di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Skillet in concerto all'Alcatraz di Milano Maggio 2026
Skillet in concerto all'Alcatraz di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

Dopo il sold out della scorsa estate a Bologna, gli SKILLET hanno proseguito il loro tour indoor e hanno fatto tappa all’Alcatraz.

Sul palco il gruppo guidato da John Cooper ha proposto i grandi classici come “Hero” e “Monsters” insieme ai brani del nuovo album “Revolution”, uscito a fine 2024.

In apertura si sono esibiti i Guiltera.

Clicca qui per vedere le foto di Skillet a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Skillet

SKILLET: la scaletta del concerto di Milano

  1. Surviving the Game
  2. Invincible
  3. Rise
  4. Awake and Alive
  5. Sick of It
  6. Legendary
  7. Ash in the Wind
  8. Never Surrender
  9. Whispers in the Dark
  10. Lions
  11. Those Nights
  12. Hero
  13. Not Gonna Die
  14. Unpopular
  15. Psycho in My Head
  16. Comatose

BIS

  1. The Resinstance

Skillet Band Setlist Alcatraz Milano 2026
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