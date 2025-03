SFERA EBBASTA: le foto e la scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Sfera Ebbasta, rapstar della scena odierna italiana e internazionale originario di Cinisello Balsamo, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Sfera Ebbasta Tour 2025” – Il Tour Nei Palazzetti

Per il suo ritorno live, nove mesi dopo aver riempito per due volte lo Stadio San Siro, Sfera Ebbasta ha messo in scena uno show adrenalinico e dal forte impatto.

Sfera ne ha curato ogni singolo aspetto.

Tanti anche gli effetti visivi che accompagnano ciascuno dei trenta brani che compongono la scaletta di questo nuovo tour.

Il palco è composto da una struttura centrale a due livelli e a scale. In essa si sono esibiti, oltre Sfera Ebbasta, i suoi otto ballerini su coreografie orchestrate dall’Head of Performance Laccio.

Come sfondo c’è un enorme ledwall in formato landscape. Con i suoi 24 metri di larghezza, ospita i futuristici visual firmati da SUGO Design.

Un’esperienza così immersiva non è mai stata vista prima nel mondo e nell’estetica di Sfera Ebbasta.

Gran parte della scaletta è chiaramente composta dai successi del suo ultimo album.

Tuttavia, non sono mancate le grandi hit del passato che hanno portato Sfera a essere una delle rapstar più amate degli ultimi anni e il doppio sold out delle date di Firenze (così come l’en plein di sold out registrato per le sue undici tappe nei palazzetti italiani) ne è la conferma.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Sfera Ebbasta a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

SFERA EBBASTA – La Scaletta Del Concerto Di Firenze



Intro + Visiera A Becco

Tik Tok

Panette

Brutti Sogni

OGNT

20 Collane

Serpenti a Sonagli

No Champagne

Rockstar

Happy Birthday

Pablo

Ricchi Per Sempre

Bang Bang

Tran Tran

Cupido

Notti

15 Piani

Ciao Bella

Complicato + Momenti No

Anche Stasera

Gol

VDCL

Calcolatrici + G63 + Alleluia

Piove

Bottiglie E Privè

XDVR

Ciny

BRNBQ

Visiera A Becco