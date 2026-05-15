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SARAH TOSCANO: le foto del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

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Sarah Toscano concerto all'Hiroshima Mon Amour Torino del 14 maggio 2026
Sarah Toscano in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Il Met Gala Club Tour 2026 di Sarah Toscano è partito sotto una stella luminosissima e la tappa di Torino ha confermato l’inarrestabile ascesa dell’artista. Ieri sera, 14 maggio, lo storico palco dell’Hiroshima Mon Amour ha registrato un sold out memorabile, accogliendo una folla entusiasta che ha riempito ogni angolo del locale di via Bossoli ben prima dell’inizio dello show. L’attesa è stata ripagata da un concerto ad altissima intensità, dove la vincitrice di Amici 23 ha dimostrato una maturità artistica impressionante, solida e travolgente.

Sarah Toscano ha rotto il ghiaccio salendo sul palco con una presenza scenica magnetica, aprendo la serata tra le urla del pubblico piemontese. Lo show ha trovato il suo fulcro nei brani dell’ultimo album MET GALA, pubblicato a ottobre 2025, un lavoro che dal vivo ha acquistato una dimensione ancora più potente e pop-internazionale.

La scaletta è stata un mix perfetto di ritmo ed emozione. Il pubblico ha ballato e cantato a squarciagola ogni singola parola dei singoli più celebri, a partire da Taki e Semplicemente, scelta come colonna sonora della serie RIV4LI, fino a toccare le hit che hanno segnato l’inizio della sua corsa, come Roulette e Tacchi (fra le dita).

Uno dei momenti più intensi e applauditi della serata è stato l’esecuzione di Amarcord, il brano con cui Sarah ha partecipato al Festival di Sanremo 2025. Dal vivo, la canzone ha sprigionato una carica emotiva fortissima, amplificata da un coro unanime che ha unito l’intera sala in un unico grande abbraccio sonoro.

Dalle prime apparizioni ad Area Sanremo nel 2022 fino ai traguardi di oggi, la crescita di Sarah è apparsa evidente in ogni singola sfumatura vocale.

Clicca qui per vedere le foto di Sarah Toscano in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Sarah Toscano
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