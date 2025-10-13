SALMO: la formula vincente dei due concerti in uno

Articolo di Umberto Scaramozzino | Foto di Luca Moschini

Due anni e mezzo dopo l’ultima, memorabile tappa all’Inalpi Arena, Salmo e la sua folle cricca tornano a strapazzare il palazzetto di Torino. Ormai è collaudato: partecipare a un concerto di Salmo vuol dire godere di due show che abbracciano le due anime del rapper sardo.

La prima è quella che rende Maurizio Pisciottu il re dell’hardcore hip hop italiano e si traduce nel segmento di serata più ambizioso del tour. Fiamme come nella migliore tradizione metal, palco da superstar internazionale e impatto sonoro degno di un combo hardcore nel pieno del proprio furore. La seconda è l’evoluzione tamarra e irriverente del raver che vive dentro Salmo e che ha trascinato i tanti DJ Set con cui ha costellato la sua carriera.

Produzione a parte, il merito dei tanti paragoni con gli act internazionali che negli ultimi anni non si sono sprecati è anche e soprattutto di una band formidabile: Le Carie. In questo momento sono il grande valore aggiunto del progetto, l’esoscheletro che protegge e potenzia il talento di Salmo, catapultandolo nell’Olimpo dei performer del nostro Paese.

Così come nel nuovo album “Ranch”, l’apertura è affidata a “On Fire”, che diventa didascalica: il palco prende fuoco, il pubblico si accende e il tono della serata è subito settato al massimo livello possibile.

Salmo in concerto all’Inalpi Arena di Torino 2025, foto di Luca Moschini

Chi pensava che il mastodontico “Flop Tour” del 2023 fosse un exploit di chi ascoltava troppo i Turnstile e ammirava gli show dei Rammstein deve prendere atto del fatto che Salmo, almeno per adesso, è padrone di questo tipo di performance. Lo ha dimostrato con l’inedito forma del concerto-evento battezzato “Lebonski Park” la scorsa estate e lo dimostra anche oggi, con il World Tour.

Rispetto al suo concept show e rispetto al precedente giro dei palazzetti, questa volta sceglie di rinunciare al secondo atto, quello unplugged. Nel 2023 la configurazione del palco B in fondo al palazzetto, su una pedana immersa tra la folla del parterre e allestita “a lume di candela”, aveva impreziosito la prova di forza con un momento anomalo ma tutt’altro che trascurabile. Eppure non c’è più spazio per la dimensione intima e forse è un po’ un peccato.

Dopo un’ora e mezza abbondante di concerto quasi nu-metal – con tanto di vari e caotici circle pit alla maniera dei Limp Bizkit, con le dovute proporzioni – si passa direttamente a quello che in passato fu il terzo atto. Insomma: si rinuncia al secret show acustico, ma non si rinuncia all’after-party techno.

Salmo in concerto all’Inalpi Arena di Torino 2025, foto di Luca Moschini

Accompagnato de Andrea Ciaudano, anche conosciuto come DJ 2P, Salmo mette in piedi un secondo concerto che non sfigurerebbe in una versione alternativa del Tomorrowland. Una versione che non si prende troppo sul serio, sia chiaro, ma che far ballare forsennatamente ogni singolo partecipante.

Un teschio gigante domina il palco e due scheletriche mani emergono dai ledwall per sprigionare il lato più folle dello show. La potenza e il sing-along di “Russel Crowe”, “1984”, “Daytona” e “90 Minuti” lasciano il posto alla schizofrenia di “Death USB”, “Ho Paura di Uscire” e l’irresistibile “Fuori Controllo”. La rockstar, il rapper e il DJ convivono nel corpo di Salmo, che indossa e dismette tutte e tre le vesti con naturalezza, dando libero sfogo alle sue invidiabili doti da trascinatore. Talvolta scivolando su metafore leggermente inefficaci per il momento storico – “siete pronti per la guerra?”, “volte venire in guerra con me?” e così via – ma senza mai perdere il contatto col pubblico torinese, che, stando alle sue parole, lo fa sentire sempre a casa.

Due ore e mezza per ribadire quale sia la caratura di Salmo, che rifiuta X Factor, vive in un ranch, ma vuole che tutti continuino a sapere e ripetere il suo nome.

SALMO – la scaletta del concerto di Torino

On Fire

Russell Crowe

Stai zitto

N€urologia

1984

Papparapà (Nerone cover)

Bounce!

Daytona

PxM

Il figlio del prete

Cartine corte

L’alba

Lunedì

Criminale

Sincero

Hellvisback 2

Aldo ritmo

La prima volta

Crudele

90min

Conta su di me

Marla / Black Widow

S.A.L.M.O.

Diavolo in me (Zucchero cover)

Il cielo nella stanza

DJ Set

Death USB

Mic Check (Noyz Narcos cover)

The Island

Respira (Salmo / Noyz Narcos song)

Ho paura di uscire

Ho paura di uscire 2 (MACHETE CREW cover)

Salmo DJ Set

Ez

Fuori di testa

Overdose (d’amore) (Zucchero cover)

Perdonami

Mammastomale (MACHETE CREW cover)

Fuori controllo

Flashback

SALMO – World Tour 2025

Sabato 18 Ottobre 2025 – EBOLI @ PALASELE

Martedì 21 Ottobre 2025 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

Domenica 26 Ottobre 2025 – FIRENZE @ MANDELA FORUM

Martedì 28 Ottobre 2025 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

Martedì 4 Novembre 2025 – BARCELLONA @ RAZZMATAZZ

Mercoledì 5 Novembre 2025 – MADRID @ SALA MON

Domenica 9 Novembre 2025 – LONDRA @ VILLAGE UNDERGROUND – SOLD OUT

Lunedì 10 Novembre 2025 – PARIGI @ CAFÉ DE LA DANSE – SOLD OUT

Mercoledì 12 Novembre 2025 – BERLINO @ KANTINE AM BERGHAIN – SOLD OUT

Giovedì 13 Novembre 2025 – STOCCOLMA @ BAR BROOKLYN – SOLD OUT

Giovedì 4 Dicembre 2025 – MILANO @ UNIPOL FORUM

Venerdì 12 Dicembre 2025 – LOS ANGELES @ THE PEPPERMINT CLUB

Domenica 14 Dicembre 2025 – TORONTO @ GARRISON

Martedì 16 Dicembre 2025 – NEW YORK @ SOB

Giovedì 18 Dicembre 2025 – MIAMI @ REVOLUTION LIVE