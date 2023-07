ROSA CHEMICAL: guarda le foto del concerto al Flowers Festival di Collegno

Foto di Luca Moschini

E’ approdato ieri a Collegno (TO) l’attesissimo tour di ROSA CHEMICAL che si è esibito sul palco del Flowers Festival. Prima di lui, la terza serata del festival è iniziata con lo show di Olly

ROSA CHEMICAL è stata la rivelazione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato per la prima volta con il brano “Made in Italy”, un brano di provocazione che racchiude al suo interno tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente di Rosa Chemical. Parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, lancia un messaggio di libertà che, con strofe sporche e accattivanti e un ritmo puramente dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature.

Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.

Rosa Chemical si impone nel panorama musicale attuale per i testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°, con un linguaggio dissacrante e non convenzionale, che gli hanno permesso di rivoluzionare il mondo urban.

OLLY, pseudonimo di Federico Olivieri, classe 2001, è emerso dalla scena rap ligure con il suo speciale mix di hip hop, voce melodica e centralità della parola, ha calcato il palco dell’Ariston gareggiando con l’inedito “Polvere”, uscito l’8 febbraio 2023 contenuto nel repack del suo ultimo EP “Il Mondo Gira”, uscito il 16 dicembre 2022.

Un flusso di costante energia per 11 tracce – scritte da Olly e prodotte in collaborazione con JVLI – che trasporta l’ascoltatore nel sound dell’artista, in equilibrio fra brani uptempo in cassa dritta e un racconto cantautorale, intimistico e riflessivo, sua principale fonte d’ispirazione, Olly racconta se stesso attraverso uno stile unico tutto da ballare.

Clicca qui per vedere le foto di Rosa Chemical in concerto a Collegno o sfoglia la gallery qui sotto