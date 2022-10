RAPHAEL GUALAZZI: le foto del concerto al Conservatorio di Milano per Jazzmi

Foto di Rossella Mele

Grande chiusura per la settima edizione di JAZZMI al Conservatorio di Milano in compagnia di Raphael Gualazzi che ha presentato il suo ultimo album. La settima edizione del festival giunge al termine dopo undici giornate di musica live, mostre, proiezioni, eventi che hanno registrato in oltre 80 luoghi di aggregazione la presenza di 50.000 spettatori.

JAZZMI 2022 ha saputo trasformare Milano in una vera e propria capitale del jazz, creando un’occasione di incontro, formazione e integrazione tra il pubblico e la grande musica. JAZZMI ha saputo raccontare il jazz, le sue storie e i suoi protagonisti; per la sua settima edizione ha portato ancora una volta il mondo a Milano e Milano nel mondo.

Da quel Sanremo del 2011 tanto è cambiato e Raphael Gualazzi è ormai una colonna portante del jazz nostrano, riconosciuto da critica e pubblico per il suo particolare sound blues.

Per JAZZMI 2022 Raphael arriva sul prestigioso palco del Conservatorio di Milano per presentare il suo nuovo album Bar del Sole, progetto che vanta la co-produzione di Vittorio Cosma e in cui reinterpreta brani celeberrimi come Senza Paura di Ornella Vanoni, o come Pigro di Ivan Graziani e molti altri grandi cuori della musica italiana.

