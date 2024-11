Amore, libertà e musica pop: ecco cosa è restato di questi anni ’80 grazie a RAF

Articolo di Stefania Clerici | foto di Federico Buonanno

Lui è quello che non si godette la vittoria del suo primo discoverde al Festivalbar dell’84, che qualche anno dopo con il duetto di Gente di mare con Umberto Tozzi si classificò al terzo posto all’Eurovision Song Contest ‘87; lui che ha partecipato a 4 Sanremo con i successi di Inevitabile follia (1988), Cosa resterà degli anni ’80 (1989), Oggi un Dio non ho (1991) e Come una favola (2015): lui è RAF e finalmente torna sui palchi per festeggiare una ricorrenza non da poco: 40 anni di carriera.

Iniziò tutto nel 1984 con la hit internazionale Self Control, che dà appunto il titolo al tour appena partito dall’Unipol Forum di Milano e che toccherà club e teatri della penisola da qui a dicembre: Roma (15 Novembre, Atlantico), Bologna (16 novembre, Estragon), Firenze (21 novembre, Teatro Cartiere Carrara), Brescia (23 novembre, Teatro Dis_play), Venaria Reale di Torino (27 novembre, Teatro Concordia), Padova (sabato 30 novembre, Gran teatro Geox), Napoli (venerdì 6 dicembre, Casa della musica) e Molfetta vicino a Bari (7 dicembre, Eremo Club).

Ieri sera grande festa ad Assago per il grande inizio con la data zero, in un Forum stracolmo e con la voglia di tuffarsi negli anni ’80 e ’90 attraversando le hit dell’innovativo cantautore: perchè diciamolo, se oggi quella musica “leggera” è diventata “Pop” è grazie ad un precursore dei tempi come fu Raf, capace di creare il sound e le rime che poi hanno spianato la strada ad altri grandi della nostra musica (penso a Jovanotti, Pezzali, Cremonini e al fortunato filone degli “anni ’90”).

L’inizio del live è un po’ in ritardo rispetto al previsto, colpa come ci dirà poi Raf, dello sciopero che ha costretto artisti e maestranze ad arrivare last minute sul luogo del concerto: non per questo però il pubblico non è carico, anzi, la spianata del parterre allestito a seduta non vede un buco libero e anche gli spalti del palazzetto solo ben occupati dai fan dell’artista. Si parte con un’Iperbole molto nuda, fatta di voce e di archi, per poi arrivare in un crescendo a tutta la coposizione della band, con Un’emozione inaspettata e la bellissima Due, cantata a squarciagola.

L’allestimento dello stage è minimal ma di impatto: ai lati schermi riproducono le immagini di ciò che accade sul palco, mentre sullo sfondo un grande schermo led mostra visual e creativi che arricchiscono il racconto musicale con immagini grafiche e video astratti su alcuni brani o più didascalici su altri. Il tuffo nel passato è iniziato e con Raf scivoliamo dalle ballad più malinconiche come Dimentica e Non è mai un errore a pezzi più socevoli e dance, come Passeggeri distratti, Liberi e Oasi, i cui visual ci rimandano ad un altrove deserto.

Arriva poi il momento che in tanti stavamo aspettando: Raf si dirige al pianoforte, suo grande amico e compagno di viaggio, per intonare Ossigeno, cui segue la prima grande sorpresa del live con il primo ospite della serata… da dietro le quinte arriva Umberto Tozzi e parte Gente di Mare: il tripudio del pubblico è totale, un boato e telefonini alzati immortalano il momento topico, che prosegue con un altro duetto, quello di Si può dare di più, scritta appunto da Tozzi e Raf e che valse la vittoria al Festival di Sanremo ‘87 a Morandi, Ruggeri e Tozzi. L’amicizia e il rispetto artistico che lega i due è profondo e speciale, le paroli di Tozzi verso Raf sono davvero sincere e cariche di significato, accrescendo di valore simbolico quella che si rivela non essere la classica “ospitata”.

Raf ci riporta a terra come sa fare meglio, cantando l’amore, una delle parole più ripetute nel corso della serata e che costellano la sua produzione musicale: sia chiaro, amore spesso difficile, tormentato, non corrisposto, finito, ma pur sempre di Amore parliamo. Arriva la strappalacrime Stai con me, seguita dalla romantica Sei la più bella del mondo (riarrangiata per l’occasione), dalla struggente Lacrime e Fragole e dal successo sanremese di Inevitabile follia. L’apice viene toccato sulle note di Come una favola, dedicata alla moglie e compagna di una vita Gabriella Labate, che viene chiamata sul palco per un duetto da ballare lento, in un abbraccio carico di emozioni vere.

A grande sorpresa, appena si accenna l’intro di Cosa resterà di questi anni ’80 fa il suo ingresso il secondo ospite della serata: Giuliano Sangiorgi per un duetto (mai provato, ci confessano i due artisti a fine esecuzione) carico di pathos che ci trasporta sulle vette eteree di falsetti di Sangiorgi. Un meddley tutto pop con Via, Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è e Per tutto il tempo, ci fa rivivere la dance di quegli anni, mitici, gli anni ’80, per poi terminare a nero in un Forum senza nemmeno più una luce accesa.

La remise vede i led bianchi del palco pulsare lentamente, per arrivare pian piano a crescere: lo stage diventa un enorme elettrocardiogramma, da cui il cuore inizia a pulsare, battere, così come ricomincia la musica, sempre in aumento di frequenze. É il là per la strepitosa hit de Il battito animale, super rivisitato in una versione rap in una performace particolarissima e ben riuscita insieme a J-Ax, altre grande ospite del featuring di questa serata. La resa è davvero galattica e devo ammettere che è il brano della serata che più mi ha esaltato e stupito: bravi, bravi, bravi.

Salutato l’amico rap, Raf rimane solo sul palco per regalarci un gran finale in crescendo con Il suono c’è e 80 tanta voglia di te, seguite dai grandi successi di Ti Pretendo (anche lei riarrangiata e più “colorata” della versione originale) e della Hit che ha dato il via a tutto: Self Control, che trasforma il Forum in un’enorme dancefloor, con tanto di disco ball rotante sul palco e quel sound magico che ci catapulta indietro nel tempo. La festa dovrebbe essere quasi finita dopo quasi 2 ore di live, ma pare appena iniziata, tanto ci si scatena sul coro “oh oh oh” che sembra non voler finire mai. Il tripudio si raggiunge Con le mani su che chiude alla grande la stupenda serata.

L’encore è breve e intenso: un saluto carico di significato, affidato alla tautologica e poetica Infinito, quasi a ricordarci che sì, questo concerto è volto al termine in questo spazio-tempo, così come tanti altri aspetti, situazioni, amori della vita, possono giungere ad una figurata “fine”, ma che in realtà può perdurare nel tempo e nella memoria, in un momento “infinito” solo se noi lo vogliamo.

