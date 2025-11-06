Pochi cantano l’orrore come ETHEL CAIN

Nella selva oscura del mezzo di cammin di nostra vita ho trovato ETHEL CAIN sul palco dell’Alcatraz un mercoledì qualsiasi di inizio novembre raccontarci con una voce angelica e irreale le storie che la nostra mente non dovrebbe ignorare. Nessuna ironia: la Cain ha trasformato il palco in una foresta gotica: edera, nebbia, una croce-microfono su cui la nostra si appoggia a volte con un peso sul cuore, a volte con sguardo contemplativo. Un sold out che è diventato prova visiva di un fenomeno musicale e narrativo.

Hayden Silas Anhedönia, nata in Florida, figlia di un diacono battista, ha vissuto un’infanzia complessa tra homeschooling, abusi e fede. Ethel Cain è il suo alter ego, nato dalla repressione e cresciuto nell’orrore della distruzione personale. Nei suoi testi c’è abbandono, dolore, redenzione. Ricorda le atmosfere di L’Ultima Cosa Bella Sulla Faccia Della Terra di Micheal Bible.

Sul palco, timida ed emozionata e raccolta in una felpa nera, Cain presenta il suo ultimo lavoro: Willoughby Tucker, I Will Always Love You, uscito a settembre, seguito a meno di un anno da Perverts. Due dischi profondamente diversi, ma legati da una visione matura e coerente.

Ethel Cain | Photo Credits di Hélio Gomes

Provo a dirla nel modo più semplice possibile. Al di là del successo di critica del disco di debutto Preacher’s Daughter, che la iscrive di diritto nell’emo-folk sentimentale e le fa guadagnare un pubblico di “figlie” profondamente devote a Mother Cain, il mio approccio con l’artista è stato proprio con Perverts. Fulminata da Punish (pezzo non incluso nella scaletta di ieri, come posso spiegarne l’orrorifica bellezza senza speranza?), scopro un disco che mentre per la nostra è un esperimento a parte, io mi chiedo se non sia l’avvio di un nuovo genere. Un disco che mette il rumore, la musicalità del rumore, insieme a testi appena vocalizzati se non sussurrati, come una carezza del diavolo, e il senso di colpa della cristianità. Quindi arriva Willoughby Tucker, I Will Always Love You, che è un tornare indietro al pop, ma dopo aver visto l’orrore, l’orrore! E quindi, si va a vedere il concerto.

Dopo l’apertura dei 9Millions, un gruppo concretamente indie rock, arriva lei. Circa 11 pezzi, gestiti secondo un ideale pensiero di continuità, permettendoci di fare anche un giro negli abissi. Si inizia quindi con un boato dei fan, una coltre di nebbia e i pezzi di Willoughby Tucker I Will Always Love You, ovvero Janie, Fuck Me Eyes e Nettles, tutti e tre caratterizzati da questa una dolcezza disarmante (un po’ smontata dall’energia delle fan, nel senso: pezzi così intensi e intimisti forse avrebbero bisogno di meno rumore?). Seguendo, il salmastro dei ricordi degli amori orribilmente impossibili (quello di Dust Bowl, per dire) lascia il passo ai due pezzi più dark di Ethel Cain, anche in Perverts l’uno di seguito all’altro, Vacillator e Onanist, dove il rumore diventa parte della depravazione. Si riprende la speranza con A Knock At The Door per poi andare avanti con i pezzi più amati e concludere con Crush (che lì per lì inizia quasi come i Cigarette After Sex), American Teenager e sentirsi in una serie TV.

Ethel Cain | Photo Credits di Hélio Gomes

Ed è qui che questo concerto mi lascia. Con una domanda su Ethel Cain, sul suo personaggio, e dove vuole andare.

Perché c’è un potenziale reale. Il concetto dietro i pezzi di Ethel Cain è che sono pienamente consci del fatto che la nostra vita è piena di orrore. Lei lo sa cos’è, si è dichiarata trans a 16 anni in una famiglia in cui questo solo statement potrebbe portare a orribili ancora conseguenze, lo sa. Ora, se Perverts effettivamente riusciva a comunicarlo in maniera assolutamente esplicita, focalizzandosi nel suo ambient drone emo su le peggio pagine di ciò che è indicibile, Willoughby Tucker, I Will Always Love You parte da una narrazione alquanto semplice e comune, quella di una Ethel che vede il suo grande amore allontanarsi, per svelare l’orrore che si può cenare dietro ogni situazione semplice e comune. C’è tutto il non detto, il ritorno in una casa che ti cresce nel modo sbagliato, il background di una situazione triste, che poi è la vera tragedia. È come quando ti dicono di non comparare le disgrazie: ci sono tanti modi di morire, del resto.

L’altra cosa che colpisce di Ethel Cain e che mi mette allo stesso livello dei suoi fan, ovvero la capacità di vivere l’orrore così tanto dà saperlo trasmettere nella pienezza dei suoi vuoti, delle distorsioni di suono. L’orrore è un sentimento trasversale, onirico, impalpabile e devastante, e soprattutto viene da una dimensione interiore, da una paura atavica che nel mio corpo di donna sta nel basso ventre, dove tutto si macina e tutto si crea. Spaventoso no? In una recente intervista la Cain ha dichiarato di aver smesso di provare a governare la narrativa di se stessa perché finisce sempre a tagliare e sistemare, non si sente mai fitting. La verità è che nell’orrore, e nel suo racconto ha trovato un punto di vista privilegiato sul mondo che io, dopo una settimana di incoerenza e scelte assolutamente sbagliate, le invidio molto. Perché torno a casa con la voglia di urlare nel cuscino.

E quindi eccomi qui. Un live ben fatto, che non delude le aspettative e sincero come il suo personaggio ma mi fa pensare: e se la Cain potesse davvero scavare più a fondo ancora? Io penso di sì. Tocca aspettare.

Ethel Cain | Photo Credits di Hélio Gomes

ETHEL CAIN – La Scaletta del Concerto di Milano

Willoughby’s Theme

Janie

Fuck Me Eyes

Nettles

Willoughby’s Interlude

Dust Bowl

Vacillator

Onanist

A Knock at the Door

Radio Towers

Tempest

Sun Bleached Flies ((con il testo di House in Nebraska))

Encore:

Crush

American Teenager