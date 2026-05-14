Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

PIERPAOLO CAPOVILLA E I CATTIVI MAESTRI: le foto del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Published

Pierpaolo Capovilla e i cattivi maestri concerto Hiroshima Mon Amour Torino del 13 maggio 2026
Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Il 13 maggio, il palco dell’Hiroshima Mon Amour ha accolto il ritorno di Pierpaolo Capovilla con il progetto Pierpaolo e I Cattivi Maestri, un evento che ha confermato la forza di un rock essenziale, diretto e profondamente radicato nella realtà contemporanea. Voce tra le più intense e riconoscibili della scena indipendente italiana, Capovilla ha attraversato oltre trent’anni di musica, dai One Dimensional Man a Il Teatro degli Orrori, contribuendo a ridefinire il linguaggio del rock in italiano attraverso una scrittura poetica, politica e senza compromessi che oggi trova nuova linfa in questa dimensione artistica più frontale e militante.

Il progetto nasce come uno spazio in cui la tensione sonora si intreccia a una visione etica dichiarata, un percorso già tracciato nell’album d’esordio del 2022 per Garrincha Dischi. Si tratta di un lavoro compatto e ruvido, caratterizzato da arrangiamenti asciutti e dalla centralità della parola, capace di alternare costantemente l’invettiva alla confessione.

Con I Cattivi Maestri, Pierpaolo Capovilla ribadisce il proprio ruolo di voce fuori dal coro: una presenza scomoda e appassionata, capace di interrogare il presente e chiamare il proprio tempo a rispondere delle sue contraddizioni. La formazione, che vede Capovilla affiancato da Fabrizio Baioni alla batteria, Loris Cericola alla chitarra e Federico Aggio al basso, si è dimostrata un collettivo compatto che trova nella dimensione live il proprio spazio naturale. La performance all’Hiroshima è stata la prova di come questa urgenza espressiva sappia trasformarsi in un’esperienza sonora incandescente e priva di mediazioni.

Clicca qui per vedere le foto di Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri, in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Pierpaolo Capovilla e i cattivi maestri
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Annalisa concerto all'Inalpi Arena Torino del 30 aprile 2026 Annalisa concerto all'Inalpi Arena Torino del 30 aprile 2026

Reportage Live

ANNALISA: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini Torino ha vissuto una notte di pura energia ieri all’Inalpi Arena, dove Annalisa ha portato il suo nuovo travolgente tour...

01/05/2026
Elisa concerto all'Inalpi Arena Torino del 29 aprile 2026 Elisa concerto all'Inalpi Arena Torino del 29 aprile 2026

Reportage Live

ELISA: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini Ieri sera l’Inalpi Arena è tornata a vibrare sotto i colpi di una delle voci più cristalline e potenti della...

30/04/2026
Blanco concerto all'Inalpi Arena Torino del 25 aprile 2026 Blanco concerto all'Inalpi Arena Torino del 25 aprile 2026

Reportage Live

BLANCO: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini Torino ha tremato sotto l’energia incontenibile di Blanco, che ha trasformato l’Inalpi Arena in un mare di voci e pura...

26/04/2026
Tommaso Paradiso concerto all'Inalpi Arena Torino del 23 aprile 2026 Tommaso Paradiso concerto all'Inalpi Arena Torino del 23 aprile 2026

Reportage Live

TOMMASO PARADISO: le foto del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini Il 2026 segna il grande ritorno di Tommaso Paradiso, e la data del 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino si...

24/04/2026