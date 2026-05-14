PIERPAOLO CAPOVILLA E I CATTIVI MAESTRI: le foto del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Foto di Luca Moschini

Il 13 maggio, il palco dell’Hiroshima Mon Amour ha accolto il ritorno di Pierpaolo Capovilla con il progetto Pierpaolo e I Cattivi Maestri, un evento che ha confermato la forza di un rock essenziale, diretto e profondamente radicato nella realtà contemporanea. Voce tra le più intense e riconoscibili della scena indipendente italiana, Capovilla ha attraversato oltre trent’anni di musica, dai One Dimensional Man a Il Teatro degli Orrori, contribuendo a ridefinire il linguaggio del rock in italiano attraverso una scrittura poetica, politica e senza compromessi che oggi trova nuova linfa in questa dimensione artistica più frontale e militante.

Il progetto nasce come uno spazio in cui la tensione sonora si intreccia a una visione etica dichiarata, un percorso già tracciato nell’album d’esordio del 2022 per Garrincha Dischi. Si tratta di un lavoro compatto e ruvido, caratterizzato da arrangiamenti asciutti e dalla centralità della parola, capace di alternare costantemente l’invettiva alla confessione.

Con I Cattivi Maestri, Pierpaolo Capovilla ribadisce il proprio ruolo di voce fuori dal coro: una presenza scomoda e appassionata, capace di interrogare il presente e chiamare il proprio tempo a rispondere delle sue contraddizioni. La formazione, che vede Capovilla affiancato da Fabrizio Baioni alla batteria, Loris Cericola alla chitarra e Federico Aggio al basso, si è dimostrata un collettivo compatto che trova nella dimensione live il proprio spazio naturale. La performance all’Hiroshima è stata la prova di come questa urgenza espressiva sappia trasformarsi in un’esperienza sonora incandescente e priva di mediazioni.

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