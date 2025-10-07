Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

PIERO PELÙ + Alosi: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Piero Pelù in concerto ai Magazzini Generali di Milano a Ottobre 2025, le foto e la scaletta del live.

Published

Piero Pelù concerto ai Magazzini Generali Milano del 6 ottobre 2025
Piero Pelù in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

Quest’anno il rocker fiorentino festeggerà 4 importanti anniversari, un’occasione che non si poteva assolutamente non celebrare degnamente.
Ed ecco quindi che il Deserti club tour previsto per la primavera si è trasformato nell’occasione perfetta per festeggiare i 40 anni di “Desaparecido” (1985), i 35 anni di “El Diablo” (1990), i 30 anni di “Spirito” (1995) e i 25 anni di “Né buoni né cattivi” (2000).

IL RITORNO DEL DIABLO TOUR 2025, non poteva che essere questo il titolo scelto per festeggiare i quattro anniversari dal vivo, ha visto sul palco insieme a Piero Pelù i suoi Bandidos (Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso) un super guest: il mitologico Antonio Aiazzi, detto “il Don”, che è stato alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba.

Clicca qui per vedere le foto di Piero Pelù in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Piero Pelù

PIERO PELÙ: la scaletta del concerto a Milano

  • Porte
  • Lo spettacolo
  • Eroi Nel Vento
  • La Preda
  • Novichock
  • Taksim Blues/Io Ci Sarò
  • Maledetto Cuore
  • Il Volo
  • Istanbul
  • No Frontiere
  • S.O.S.
  • Lacio Drom
  • Gigante
  • Bomba Boomerang
  • Toro Loco
  • El Diablo

BIS

  • Febbre
  • Lulu e Marlene
  • Proibito
  • Gioconda
  • Tziganata
  • Bella Ciao
  • Deserti
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Damiano David concerto all'Unipol Forum Milano del 7 ottobre 2025 Damiano David concerto all'Unipol Forum Milano del 7 ottobre 2025

Reportage Live

DAMIANO DAVID: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

Damiano David in concerto all'Unipol Forum di Milano a Ottobre 2025, le foto e la scaletta del live.

2 ore ago
Tori Amos in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano 2023 Tori Amos in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano 2023

Concerti

TORI AMOS: in concerto il 5 maggio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Dopo anni di attesa la cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute Tori Amos, supporterà l’uscita del suo 18° album con il suo più...

2 giorni ago
Concerti Ottobre RockOn.it Concerti Ottobre RockOn.it

Musica

Concerti di Ottobre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere

L’autunno 2025 si apre all’insegna della musica dal vivo: ottobre sarà infatti uno dei mesi più ricchi dell’anno, con tantissimi artisti italiani e internazionali...

7 giorni ago
Kim Dracula in concerto al Rock For People Festival 2025, foto di Andrea Ripamonti Kim Dracula in concerto al Rock For People Festival 2025, foto di Andrea Ripamonti

Concerti

KIM DRACULA: per la prima volta in concerto il 29 Gennaio 2026 a Milano

Se pensavate la settimana promettesse bene, è già tempo di ricredervi. Questo vento di devastazione non porterà a nulla di buono. Hellfire Booking Agency...

29/09/2025