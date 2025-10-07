PIERO PELÙ + Alosi: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Katarina Dzolic
Quest’anno il rocker fiorentino festeggerà 4 importanti anniversari, un’occasione che non si poteva assolutamente non celebrare degnamente.
Ed ecco quindi che il Deserti club tour previsto per la primavera si è trasformato nell’occasione perfetta per festeggiare i 40 anni di “Desaparecido” (1985), i 35 anni di “El Diablo” (1990), i 30 anni di “Spirito” (1995) e i 25 anni di “Né buoni né cattivi” (2000).
IL RITORNO DEL DIABLO TOUR 2025, non poteva che essere questo il titolo scelto per festeggiare i quattro anniversari dal vivo, ha visto sul palco insieme a Piero Pelù i suoi Bandidos (Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso) un super guest: il mitologico Antonio Aiazzi, detto “il Don”, che è stato alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba.
PIERO PELÙ: la scaletta del concerto a Milano
- Porte
- Lo spettacolo
- Eroi Nel Vento
- La Preda
- Novichock
- Taksim Blues/Io Ci Sarò
- Maledetto Cuore
- Il Volo
- Istanbul
- No Frontiere
- S.O.S.
- Lacio Drom
- Gigante
- Bomba Boomerang
- Toro Loco
- El Diablo
BIS
- Febbre
- Lulu e Marlene
- Proibito
- Gioconda
- Tziganata
- Bella Ciao
- Deserti