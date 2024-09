PIERO PELÙ: foto e scaletta del concerto al Lake Sound Park di Cernobbio

Foto di Luna La Chimia

Piero Pelù, l’artista fiorentino tra i più amati e influenti nella scena rock italiana, si è esibito ieri sera al Lake Sound Park nel parco di Villa Erba a Cernobbio (CO).

“Deserti Tour 2024” – La Tappa al Lake Sound Park 2024

Questo concerto era stato già previsto per l’anno scorso, ma fu rimandato a causa dello shock acustico che l’artista aveva subìto e che l’ha costretto a uno stop forzato dalle scene per un lungo periodo.

Infatti, Pelù si è esibito indossando delle cuffie antirumore, personalizzate con il suo “cornucuore” azzurro, per tutta la durata del concerto proprio per proteggere il suo udito dai volumi alti e non ha mancato di dire al suo pubblico quanto quel rimedio fosse stato importante per poter tornare a esibirsi dal vivo, dopo che un paio di anni fa gli fu prospettato addirittura di smettere con le esibizioni live.

Scongiurato questo pericolo, ieri sera è finalmente arrivato il momento in cui Pelù è salito sul palco del Lake Sound Park per ricevere l’abbraccio dei suoi fan, che hanno pazientemente aspettato il ritorno di uno dei più carismatici animali da palcoscenico che abbiamo in Italia.

Questo concerto è stato anche l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni di “Deserti” il nuovo album di Pelù uscito lo scorso Giugno. I brani inseriti in scaletta sono stati 5 e non hanno sfigurato accanto nè a quelli del resto della sua produzione solista nè con quelli del repertorio storico dei Litfiba.

Piero ha donato al suo pubblico ben due ore di musica senza soste e senza bis, solo una piccola pausa per il cambio delle cuffie in cui ha lasciato il palco ai suoi Banditos, che si sono esibiti in un pezzo strumentale frenetico dimostrando tutta la loro bravura. La band è un “power trio” formato da Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso.

Come sempre la chiusura è stata affidata a “El Diablo” e con un saluto alle imminenti date invernali indoor di questo nuovo tour che vede un Piero Pelù in gran forma e visibilmente felice di essere tornato a cantare e a “purificare” tutti i rockers italiani.



Clicca qui per vedere le foto del concerto di Piero Pelù a Cernobbio (o sfoglia la gallery qui sotto).

PIERO PELÙ: La Scaletta del Concerto al Lake Sound Park

Porte

Tribù

Segni’N Faccia

Cangaceiro

Novichok

Io Ci Sarò

Maledetto Cuore

Dea Musica

Fata Morgana

Picasso

Sorella Notte

Esco O Resto

Gigante

Proibito

Toro Loco

Tutti Fenomeni

Canto

Baraonde

Bomba Boomerang

El Diablo