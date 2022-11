ONEREPUBLIC: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Gli OneRepublic, la band dei record che ha collezionato oltre 38 miliardi di stream e 20 dischi di platino in Italia, arrivano finalmente in Italia per due concerti soldout a Padova e Milano a esibirsi live in Italia per 4 nuove date a luglio 2023.

Tra le band pop-rock più ascoltate al mondo, gli OneRepublic continuano a collezionare un successo dopo l’altro e a dominare le classifiche globali entrando a far parte con le loro canzoni delle colonne sonore di numerosi film, programmi e serie tv in America.

La band è composta da Ryan Tedder – voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello, Zach Filkins – voce, chitarra, viola, violino, Eddie Fisher – batteria e percussioni, Drew Brown – chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori e Brent Kutzle – basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni.

Il frontman Ryan Tedder è, inoltre, uno dei produttori e autori più importanti a livello globale che ha scritto e prodotto brani per: Adele, Beyoncé, U2, Maroon 5, Miley Cyrus, Madonna, Justin Bieber, Taylor Swift, Paul McCartney, Stevie Wonder e Ariana Grande.

Il tour internazionale della band statunitense farà nuovamente tappa in Italia la prossima estate per quattro concerti a Roma, Napoli, Mantova e Lucca.

Clicca qui per vedere le foto dei OneRepublic in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

ONEREPUBLIC – la scaletta del concerto di Milano

Kids

Good Life

Stop and Stare

Rescue Me

Wherever I Go

Secrets

Love Runs Out

Halo (Beyoncé cover)

Bleeding Love / Burn / Love Somebody / THATS WHAT I WANT (Cover medley, choruses only – with brief “Yellow” snippet)

Lose Somebody (Kygo cover)

Run

Sunshine

I Ain’t Worried

Apologize

(With “Yellow” snippet)

I Lived

Encore:

Counting Stars

Let’s Hurt Tonight (Chorus – Requested by a fan sign on the audience)

If I Lose Myself (Mashup between original version and Alesso Remix)

ONE REPUBLIC – le date del tour 2023

11 luglio 2023 – ROMA, Auditorium Parco della Musica – Cavea

12 luglio 2023 – NAPOLI, Arena Flegrea

14 luglio 2023 – MANTOVA, Piazza Sordello

16 luglio 2023 – LUCCA, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival