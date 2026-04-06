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NICO AREZZO: le foto del concerto ai I Candelai di Palermo

Nico Arezzo in concerto ai Candelai di Palermo a Aprile 2026, le foto del live.

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Nico Arezzo concerto ai Candelai Palermo del 3 aprile 2026
Nico Arezzo in concerto ai Candelai di Palermo foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Foto di Martina Fiore

Nato nel ’98, Nico Arezzo cresce su di un palco come raccoglitore di cavi, tecnico luci, fonico, batterista ed infine cantautore, produttore, arrangiatore. Nel 2017 partecipa a FestivalShow con il suo primo inedito vincendone il primo premio all’Arena di Verona. Nello stesso anno è tra i primi 5 under uomo d’Italia ad X Factor. Nel 2019 è tra i 6 artisti emergenti di Sanremo Giovani. Nel 2024 è tra i vincitori di Musicultura, apre tre concerti del Tour Mondiale di Laura Pausini. Nel 2025 vince il Premio Bindi New Generation, apre il tour teatrale di Carmen Consoli, organizza due Tour indipendenti in tutta Italia, portando live il primo disco “Non c’è mare”.

Clicca qui per vedere le foto di Nico Arezzo a Palermo o sfoglia la gallery qui sotto

Nico Arezzo
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