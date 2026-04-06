NICO AREZZO: le foto del concerto ai I Candelai di Palermo

Foto di Martina Fiore



Nato nel ’98, Nico Arezzo cresce su di un palco come raccoglitore di cavi, tecnico luci, fonico, batterista ed infine cantautore, produttore, arrangiatore. Nel 2017 partecipa a FestivalShow con il suo primo inedito vincendone il primo premio all’Arena di Verona. Nello stesso anno è tra i primi 5 under uomo d’Italia ad X Factor. Nel 2019 è tra i 6 artisti emergenti di Sanremo Giovani. Nel 2024 è tra i vincitori di Musicultura, apre tre concerti del Tour Mondiale di Laura Pausini. Nel 2025 vince il Premio Bindi New Generation, apre il tour teatrale di Carmen Consoli, organizza due Tour indipendenti in tutta Italia, portando live il primo disco “Non c’è mare”.

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