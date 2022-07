NICK CAVE and the Bad Seeds: le foto e la scaletta del concerto di Verona

Foto di Roberto Finizio

Nonostante la pioggia battente a la minaccia di un temporale che ha rinviato l’apertura dei cancelli e reso impossibile l’utilizzo della buca sotto palco da parte di alcuni spettatori alle 22.15 Nick Cave e la sua band aprono il sipario dell’Arena di Verona ad uno dei live più straordinari che la scena musicale mondiale possa offrire.

Si parte carichissimi con “Get Ready for Love” e, anche se Nick è un pò spaesato per l’assenza degli abbracci del suo pubblico sottopalco, le prime due canzoni sono energia pura. Finalmente su “From Her to Eternity” raggiunge le prime file dell’Arena: tutto il pubblico si alza in piedi e cerca di raggiungere il cantautore australiano per poterlo toccare, fargli una carezza, ricevere un sorriso. (Rockon)

Il pubblico si incendia, dando il via a quello che si può considerare un miracolo della musica. La musica si confonde a preghiera e la preghiera entra negli occhi della gente che piange, sorride, lo ama.

Nick suona dolce “The Ship Song” accompagnandosi con il pianoforte. Note meravigliose e pesanti come macigni, come un’anima nera, come il cielo che sta notte non cadrà, perché è lui stesso a reggerlo. Ma la sua voce non cede e non trema, è ferma e salda. Ogni parola ha importanza e tutti quegli occhi che stanno a guardare, cantano e credono che tutto possa accadere accanto a lui. Elegante come un Lord inglese, potente come un reverendo, questa notte Nick Cave & The Bad Seeds hanno fatto sognare anche me. Dopo più di due ore di concerto passate velocissime, era come aver fatto il giro della terra. (Gloria Abbondi)

NICK CAVE and the Bad Seeds – la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Get Ready for Love

There She Goes, My Beautiful World

From Her to Eternity

O Children

Jubilee Street

Bright Horses

I Need You

Waiting for You

Carnage (Nick Cave & Warren Ellis cover)

Tupelo

Red Right Hand

The Mercy Seat

The Ship Song

Higgs Boson Blues

City of Refuge

White Elephant (Nick Cave & Warren Ellis cover)

Encore:

Into My Arms

Vortex

Prendiamo in prestito le parole di Graziella: si dice spesso dei live di Nick Cave (e dei Bad Seeds) per chi ha avuto la fortuna di vederlo e chi lo vedrà che non si può parlare di un concerto, ma Nick Cave dal vivo è un’esperienza religiosa e nessuno può dire il contrario, perché è raccoglimento, ricerca, condivisone e bisogno allo stesso tempo. Ci si allena nei concerti di Nick Cave, ci si allena a ricercare i suoi occhi disperati, perché chi ha avuto davanti il suo volto ha sicuramente provato da sempre quella sensazione di pietà per lui e per tutta quella gente che stava lì, ma non nel significato sporco che abbiamo oggi. La pietà che si riconosce nei suoi occhi è la pietà che porta amore e rispetto, è la pietà che accoglie e non distoglie lo sguardo, è la pietà che fuori noi tutti abbiamo perduto e lì si ritrova. Ecco i live di Nick Cave sono carichi di pietà , perché in quel momento tutti, ma proprio tutti si sentono amati da lui e rispettati, protetti come si fosse in una famiglia e ci si allena al raccoglimento, ci si allena, questo è il fondamento della sua arte, a cercare il silenzio. (continua)