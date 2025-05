MOVEMENTS: non chiamatelo più emo revival

Articolo di Umberto Scaramozzino | Foto di Giorgia De Dato

C’è stato un momento in cui dagli Stati Uniti, e in particolare dalla California, una travolgente ondata di revival emo dava vita a innumeravoli band post-hardcore e alternative rock in grado di dare nuova linfa a una scena moribonda. Era il 2015 e da questo contesto emergevano i Movements, formazione originaria di Rancho Santa Margarita che pur non avendo l’ambizione di stravolgere nulla, era ben conscia di avere qualcosa da dire, ma soprattutto le capacità per dirlo nel modo giusto.

Un solo concerto fu tutto ciò che servì ai Movements per strappare un contratto discografico con l’etichetta Fearless Records dieci anni fa, pochi mesi dopo la loro formazione. Troppo presto? Non se in un’ora di esibizione dal vivo sei in grado di dimostrare di avere tutto ciò di cui una band degli Anni Dieci ha bisogno per farcela. E se avete avuto la fortuna di vedere i Movements nelle poche occasioni che sono state offerte al nostro Paese, saprete certamente di cosa si sta parlando.

Movements in concerto Legend Club Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Al Legend Club di Milano i Movements sanno di dover riprendere un discorso interrotto ormai quasi sette anni fa, perché così tanto è passato dall’ultima data da queste parti. “La volta scorsa eravate in pochi, oggi la sala è piena. Ci è chiaro che ora dobbiamo tornare più spesso” – dice Patrick Miranda, visibilmente entusiasta di vedere tantissime mani alzate in risposta alla domanda “quanti di voi ci vedono stasera per la prima volta?”

Il Legend è imballato – probabilmente sold out in cassa – e le intenzioni del pubblico sono chiare fin da subito. Il merito è anche degli Youngest e soprattutto degli Sweet Pill, gli opening act che in un fenomenale crescendo hanno cotto a puntino la platea, per darlo in pasto agli headliner.

Movements in concerto Legend Club Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Si parte con la bellissima “Afraid To Die” e il primo pensiero, che sorge naturale, è che sette anni sono davvero troppi per attendere il ritorno di una band così giovane e vitale. Ma il lato positivo di questa latitanza è la reazione del pubblico. Non c’è bisogno di incitazioni dal palco: il pogo, il crowd surfing e lo stage diving partono a ogni buona occasione. E la band apprezza e ringrazia.

L’emoziona veicolata dai testi profondi è bilanciata dall’esplosività del sound. A spiccare è la chitarra solista di Ira George con la sua ricchissima pedaliera: i riff si rincorrono voraci, pronti a inghiottire il Legend in un muro di suono che talvolta copre la voce di Patrick Miranda, ma non molla mai la presa sui fan.

Movements in concerto Legend Club Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Nonostante il piccolo club sia la dimensione più congeniale dei Movements, soprattutto per il loro genere di riferimento e per l’atmosfera intima e pulsante tipica dei loro show, una domanda sorge spontanea: fin dove possono spingersi? Come se la caverebbero se facessero qualche balzo in avanti nella catena alimentare?

Quel che è certo è che non si tratta più soltanto di un movimento revival. L’emo era la scusa per cominciare, il post-hardcore era il terreno fertile nel quale piantare, ma adesso questi Movements al giro di boa dei primi dieci anni di attività devono essere assertivi e trovare il loro posto nella musica alternativa. La strada sembra quella giusta.

Movements in concerto Legend Club Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

MOVEMENTS – La scaletta del concerto di Milano

Afraid To Die

Lead Pipe

Killing Time

Full Circle

Colorblind

In My Blood

Skin to Skin

Kept

A.M.P.

where i lay

I Hope You Choke!

Coeur D’Alene

Deep Red

Daylily