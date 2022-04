MILES KANE + Oracle Sisters: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Miles Kane è appena tornato sulla scena musicale con il singolo di debutto Don’t let it get you down che anticipa la pubblicazione del suo nuovo album Change The Show,in uscita il 21 gennaio 2022 su BMG.

“Questo album è nato da un intenso periodo di autoriflessione, anche grazie a tutto questo tempo libero inaspettato”, ha detto Miles Kane. “Ho scritto canzoni su alti e bassi, sogni ad occhi aperti, veri amici e sentimenti profondi. Ho imparato a lasciare che il futuro si compia da solo, rimanendo fedele a me stesso e questo ha portato a quello che mi sembra un album davvero edificante!”.

L’ultimo progetto discografico dell’artista inglese ha cominciato a prendere forma dopo una sessione con il duo psych-rock Sunglasses For Jaws: “Mi sono visto nella loro energia, ma anche nel loro gusto e nella loro conoscenza della musica”, spiega Miles.

Il singolo Don’t let it get you downpreannuncia la vitalità e la spavalderia del nuovo album, definito come un viaggio gioioso dall’inizio alla fine, in cui è presente il brano Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough in cui Miles duetta con Corinne Bailey Rae, cantante nominata ai Grammy.

Il quarto album da solista di Miles, Change The Show, è un disco che si rivolge ai fan vecchi e nuovi, essendo l’apoteosi di tutti i suoi lavori precedenti, un ponte tra quelle influenze classiche glam rock e il soul e R&B anni Cinquanta. Un album affascinante e autentico, unico nel panorama pop contemporaneo.

Clicca qui per vedere le foto di Miles Kane ai Magazzini Generali di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

MILE KANE: la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Don’t Let It Get You Down

Rearrange

Cry on My Guitar

Coup de grace

Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough

Caroline

Blame It on the Summertime

Aviation

Give Up

Never Get Tired of Dancing

Inhaler

See Ya When I See Ya

Loaded

Don’t Forget Who You Are

Standing Next to Me

Colour of the Trap

Change The Show

Come Closer