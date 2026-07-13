MAX PEZZALI a San Siro: il trionfo generazionale degli “Anni D’Oro” chiude il tour dei record

Foto di Claudia Mazza
Ci sono canzoni che smettono di appartenere a chi le ha scritte per diventare frammenti di memoria impressi nel DNA di un intero Paese.
Il viaggio estivo di Max Pezzali nei più grandi stadi italiani è arrivato al suo epico gran finale a Milano: nel weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, lo Stadio San Siro ha ospitato una storica doppietta da tutto esaurito, sigillo perfetto di “MAX FOREVER – Gli Anni D’Oro”, il tour più venduto dell’anno con l’incredibile cifra di oltre 670.000 biglietti polverizzati.
Varcare i cancelli di San Siro è sembrato un vero e proprio viaggio nel tempo, una totale immersione nell’estetica e nell’immaginario televisivo, culturale e musicale degli anni ’90, dove schermi giganteschi e pavimentazioni interamente rivestite in denim hanno fatto da cornice a una festa intergenerazionale.
Il cameo di Amadeus e la discoteca di FestivalMax
Lo show si è aperto sotto il segno della nostalgia catodica con il capitolo FestivalMax, esplicito tributo alle grandi kermesse musicali estive della decade d’oro. A dare il via alle danze è stato lo straordinario e acclamatissimo cameo di Amadeus, che ha infiammato i 60.000 presenti introducendo la tripletta iniziale composta da “Tieni il tempo”, “Bella vera” e “La lunga estate caldissima”.
Il viaggio negli stadi appena terminato ha già un nuovo punto di approdo: da dicembre Max Pezzali tornerà a riabbracciare il suo pubblico nei palasport italiani con MAX FOREVER– STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR, uno show nuovo di zecca che riporterà nella dimensione indoor l’energia, le emozioni e le canzoni di un artista con una carriera senza eguali.
[Sfoglia la fotogallery completa di Max Pezzali a San Siro qui sotto]
MAX PEZZALI – La scaletta del concerto di San Siro
Set 1:
Festivalmax intro (with Amadeus)
Tieni il tempo
Bella vera
La lunga estate caldissima
Sei un mito
Viaggio al centro del mondo
La regola dell’amico / Disco Inferno
L’universo tranne noi
Ci sono anch’io
Hanno ucciso l’Uomo Ragno
Non me la menare
Rotta x casa di Dio
Cumuli
Un giorno così / Senza averti qui
Ti sento vivere
Eccoti
Una canzone d’amore
Set 2:
La regina del celebrità
Nella notte (Molella remix)
Io ci sarò
Come mai
Nessun rimpianto
La dura legge del gol
Gli anni
Lo strano percorso / Grazie mille (acustica)
BIS:
Nord sud ovest est
Tieni il tempo (reprise)
Con un deca
MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3RvSjW8
Martedì 22 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA TUTTO ESAURITO
Mercoledì 23 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA
Sabato 26 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA
Domenica 27 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA
Martedì 29 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA
Mercoledì 30 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA
Domenica 3 gennaio 2027 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA
Lunedì 4 gennaio 2027 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA
Sabato 16 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO
Domenica 17 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO
Martedì 19 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO
Mercoledì 20 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO
Venerdì 22 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO
Sabato 23 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO
Lunedì 25 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT
Martedì 26 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT
Sabato 6 febbraio 2027 | BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
Giovedì 11 marzo 2027 | TORINO @ INALPI ARENA
Sabato 13 marzo 2027 | TORINO @ INALPI ARENA TUTTO ESAURITO
Domenica 14 marzo 2027 | TORINO @ INALPI ARENA
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