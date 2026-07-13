MAX PEZZALI a San Siro: il trionfo generazionale degli “Anni D’Oro” chiude il tour dei record

Foto di Claudia Mazza

Ci sono canzoni che smettono di appartenere a chi le ha scritte per diventare frammenti di memoria impressi nel DNA di un intero Paese.

Il viaggio estivo di Max Pezzali nei più grandi stadi italiani è arrivato al suo epico gran finale a Milano: nel weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, lo Stadio San Siro ha ospitato una storica doppietta da tutto esaurito, sigillo perfetto di “MAX FOREVER – Gli Anni D’Oro”, il tour più venduto dell’anno con l’incredibile cifra di oltre 670.000 biglietti polverizzati.

Varcare i cancelli di San Siro è sembrato un vero e proprio viaggio nel tempo, una totale immersione nell’estetica e nell’immaginario televisivo, culturale e musicale degli anni ’90, dove schermi giganteschi e pavimentazioni interamente rivestite in denim hanno fatto da cornice a una festa intergenerazionale.

Amadeus presenta FestivalMax | foto di Claudia Mazza

Il cameo di Amadeus e la discoteca di FestivalMax

Lo show si è aperto sotto il segno della nostalgia catodica con il capitolo FestivalMax, esplicito tributo alle grandi kermesse musicali estive della decade d’oro. A dare il via alle danze è stato lo straordinario e acclamatissimo cameo di Amadeus, che ha infiammato i 60.000 presenti introducendo la tripletta iniziale composta da “Tieni il tempo”, “Bella vera” e “La lunga estate caldissima”.

Il viaggio negli stadi appena terminato ha già un nuovo punto di approdo: da dicembre Max Pezzali tornerà a riabbracciare il suo pubblico nei palasport italiani con MAX FOREVER– STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR, uno show nuovo di zecca che riporterà nella dimensione indoor l’energia, le emozioni e le canzoni di un artista con una carriera senza eguali.

[Sfoglia la fotogallery completa di Max Pezzali a San Siro qui sotto]

MAX PEZZALI – La scaletta del concerto di San Siro

Set 1:

Festivalmax intro (with Amadeus)

Tieni il tempo

Bella vera

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

La regola dell’amico / Disco Inferno

L’universo tranne noi

Ci sono anch’io

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Cumuli

Un giorno così / Senza averti qui

Ti sento vivere

Eccoti

Una canzone d’amore

Set 2:

La regina del celebrità

Nella notte (Molella remix)

Io ci sarò

Come mai

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

Gli anni

Lo strano percorso / Grazie mille (acustica)

BIS:

Nord sud ovest est

Tieni il tempo (reprise)

Con un deca

MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3RvSjW8

Martedì 22 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA TUTTO ESAURITO

Mercoledì 23 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA

Sabato 26 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA

Domenica 27 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA

Martedì 29 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA

Mercoledì 30 dicembre 2026 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA

Domenica 3 gennaio 2027 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA

Lunedì 4 gennaio 2027 | UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA

Sabato 16 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO

Domenica 17 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO

Martedì 19 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO

Mercoledì 20 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO

Venerdì 22 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO

Sabato 23 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – TUTTO ESAURITO

Lunedì 25 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

Martedì 26 gennaio 2027 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

Sabato 6 febbraio 2027 | BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

Giovedì 11 marzo 2027 | TORINO @ INALPI ARENA

Sabato 13 marzo 2027 | TORINO @ INALPI ARENA TUTTO ESAURITO

Domenica 14 marzo 2027 | TORINO @ INALPI ARENA

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3RvSjW8