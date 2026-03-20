MARLON MAGNÈE al Magnolia ci parla del lato DIY dell’indie made in France

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Andrea Ripamonti

Milano, metà marzo. La primavera sembra sempre dover prometterci di più di quello che in realtà è, ovvero un banale ripetersi di un ciclo vitale che alla fine ci permette di svegliarci ogni giorno e lamentarci ogni santissimo giorno. Un pò mi ricorda di quella storia simpatica degli zii di mio padre, con la moglie che si lamenta sempre di ogni acciacco e il marito che le fa eco: mbè, per avere così tanti malanni, campi ancora e piuttosto bene.

Per questo siamo al Magnolia questo 19 marzo. Per aspettarci qualcosa. In realtà, affrontando co la vista tra i fumogeni sul palco piccolo e i riflessi rossi, ci troviamo in quella strana sensazione tra “entrare a Twin Peaks” e “vedere in faccia chi ti sei portato a casa con la sbronza che scende”. Tra realismo simbolico e deludente, concreta gravità.

Siamo in attesa di Marlon Magnée, co-founder e leading voice (e mente) dietro il fortunato concept electro indie pop (chi ne ha più ne metta, però sempre molto, estremamente french) dei La Femme, che abbiamo visto e recensito in un gremitissimo Alcatraz l’anno scorso. Qui al Magnolia invece Magnée porta, per l’inizio del suo tour mondiale, il ritorno come solista con Dark Star, uscito due settimane fa e anticipato dal singolo People Are Afraid a fine gennaio 2026 in una cerchia più intima, ma tutta chiaramente figlia di quella wave che lui e la band hanno segnato nell’immaginare collettivo passando, sul filo del synth iperritmati e di chitarre armonicamente distorte.

Marlon Magnée in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Le varie isole francofone di ragazze rigorosamente pelle acqua e sapone (o quasi) e capelli arruffati turbinano qua e la nella sala, insieme a foulard, carrè, giacche di pelle, frangette maltagliate e camice eccessivamente estrose, uomini donne e x, insomma il pubblico core dei La Femme, questa volta in riduzione a due, anzi uno, ovvero Marlon, ancora più core, all’osso della questione.

Perché se i La Femme hanno saputo, disco dopo disco, indagare le variazioni di animo ed esotismo in cui declinare la loro psichedelia, passando da inglese a francese a spagnolo, qui, in Dark Star, Magnée ha scavato ancora di più andando al core quasi DIY di un mix esplosivo di rockabilly, punk, cold wave e psychobilly psichedelico, aumentando la dimensione synth anni ‘60 a un nostalgico senza paragoni e forse abbandonando l’ironica leggerezza che ha invece sempre accompagnato la band.

Questa leggerezza, anzi, una grezza ironia, l’ha portata Manduria, opening lombardo-x volutamente esagerato, in leggins di ecopelle e camicia leopardata (coronati da cappello e occhiali à la capitano Gigi Dag), volutamente bauscia e satirico nel suo fake english e fake rock (testimoniato da una scaletta volutamente paracula nel voler portare avanti l’intento che l’artista si prefigge, ovvero una serie di BOH in lista); tuttavia di impatto, campionatore e chitarra elettrica alla mano, distorsioni e urla sgangherate e persino una tarantella punk e un wall of death ben riuscito nonostante il clima raccolto della serata. Quasi a far prendere coscienza al pubblico dell’enorme presa in giro che l’artista opera a nostro danno, ma in fin dei conti lo scherzo ci piace, e mica noi siamo qui a prenderci sul serio, ma che davvero?

Marlon Magnée in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Che poi è quello che l’inconcepibile e impenetrabile Magnee un pò vuole fare in tutte le sue esternazioni artistiche: generare un’estetica esageratamente estatica senza rincorrere nessun tipo di perfezione ma neanche retorica. Qui siamo nell’underground, stilosissimo, vuoi perché è l’effetto del Magnolia, vuoi perché nella versione “solo” emerge ancora di più la natura personale, anche nerd dell’artista, ma l’effetto di craftmanship è totale, a partire dall opening di Plus Fort Que Toi, subito aggressiva come solo certi modi francesi possono essere, e sembra tutto fatto per dare l’idea di trovarsi in una sorta di rituale di una comunità che ha trovato il suo climax in uno spettro che slitta tra gli anni ‘60 e gli ‘80, saltando dai Velvet Underground ai Motorhead, mixandoli insieme in un multiverso di cui in realtà sappiamo moltissimo, anche se facciamo finta di ignorarlo.

Potrebbe sembrare un play safe, e invece no. Ci vuole forza a rivendicare quella che è una impronta artistica propria, separandola da un brand ormai ben settato nell’immaginario collettiv. E di questo ne diamo atto. Marlon Magnée è più ruvido, più impaziente, la drum machine sembra scoppiare su Nuage Girls. C’è anche da dire che c’è da aspettarsi magari di più, e non tanto dall’artista, quanto da tutto. Che quando ci sono questi atti di forza e coraggio, ci sia un riconoscimento reale. Ora, chi c’era lo sa. Basta davvero poco per scoprirlo di più.

Clicca qui per vedere le foto di Marlon Magnée a Milano o sfoglia la gallery qui sotto