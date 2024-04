MARLENE KUNTZ + Speakeasy: le foto e la scaletta del concerto al Viper Theatre di Firenze

Foto di Luna La Chimia

“Catartica 2024” – “Complimenti per la Festa! Una Festa del Cazzo!”

I Marlene Kuntz, uno dei più longevi gruppi italiani di alternative rock originari della provincia di Cuneo, sono tornati a esibirsi nei più importanti club della penisola per festeggiare il trentennale della pubblicazione del loro album di debutto “Catartica”.

In tour nei club dallo scorso 12 Marzo, i Marlene Kuntz si sono esibiti ieri sera a Firenze al Viper Theatre in quella che era già annunciata come una delle tante date sold out di questa serie di concerti.

La band di Cristian Godano ha fatto il suo ingresso in un’atmosfera cupa, con un controluce rosso a risaltarne le figure, quasi a voler richiamare quello della copertina dell’album che è il protagonista di questo tour.

La scaletta del concerto è stata tutta incentrata sulla produzione anni Novanta della band e il pubblico ha dimostrato di apprezzare questo viaggio nostalgico verso i ricordi di chi ha avuto il privilegio di essere adolescente ascoltando questa musica che ancora oggi è in grado di emozionare chi ascolta queste poesie musicate.

Per celebrare l’importante anniversario di quello che è ormai diventato un’importante pietra miliare nella storia della musica italiana, nonchè punto di riferimento per tutti gli artisti che li hanno seguiti, lo scorso 8 Marzo è stata pubblicata una ristampa in edizione speciale e limitata dell’iconica opera della band piemontese.

L’ apertura della serata è stata affidata agli Speakeasy, giovane band brianzola che ha presentato al pubblico i suoi primi lavori frutto di una lunga e intensa gavetta tra palchi e sale prove.

MARLENE KUNTZ – La Scaletta del Tour

Trasudamerica

Canzone Di Domani

Gioia Che Mi Do

Fuoco Su Di Te

Aurora

L’ Agguato

Lamento Dello Sbronzo

Mala Mela

1°2°3°

Infinità

Ineluttabile

Lieve

Festa Mesta

Sonica

Nuotando Nell’ Aria

Ti Voglio Dire

Come Stavamo Ieri

Ape Regina

M.K.

Bellezza