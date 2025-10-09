MARCO MENGONI: Le foto e la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini



Si è alzato il sipario ieri sera, mercoledì 8 ottobre, all’Inalpi Arena di Torino sul “LIVE IN EUROPE 2025” di Marco Mengoni, dando il via alla prima delle due date torinesi in un’atmosfera carica di emozione e completamente sold out.

Il concerto di ieri sera ha rappresentato il primo passo di un tour che celebra 16 anni di carriera di Mengoni che arriva sulla scia trionfale del tour negli stadi del 2025. Il pubblico di Torino, ha assistito a uno spettacolo pensato e curato in ogni dettaglio dall’artista, un progetto ambizioso che fonde la dimensione pop con la tradizione teatrale.

Mengoni ha guidato gli spettatori attraverso un percorso emotivo e visivo, uno show diviso in sei capitoli che riflettono i cicli di crollo e rinascita dell’esistenza, come lui stesso ha raccontato: «La vita è un necessario processo di decostruzione per ricostruire… trovando la bellezza anche nella fragilità».

La scenografia, una suggestiva ricostruzione di rovine svelata nel Prologo, ha fatto da sfondo a una narrazione intensa, che ha affrontato temi universali come l’egoismo e l’importanza della condivisione, supportata da una band di 13 elementi e 6 performer.

Dopo il trionfo di ieri, l’Inalpi Arena è pronta ad accogliere Mengoni anche stasera, 9 ottobre (anch’essa sold out), prima che il tour prosegua la sua corsa in Italia toccando Milano, Pesaro, Firenze, Eboli e Roma, per poi attraversare l’Europa, con il tutto esaurito già registrato per le date di Parigi e Londra. Il “LIVE IN EUROPE 2025” si conferma un’esperienza unica, un viaggio che ha preso il via con un successo travolgente.

Clicca qui per vedere le foto di Marco Mengoni in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Marco Mengoni: la scaletta del concerto di Torino

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che



La valle dei re

-black hole sun-

Non me ne accorgo



Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad ali



Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Hola



Due vite

L’essenziale

Mi fiderò



La casa azul + unatoka wapi



Un fiore contro il diluvio

Non sono questo

Incenso



Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Starlight

Ma stasera

Io ti aspetto

