Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

MARCO MENGONI: Le foto e la scaletta del concerto di Torino

Published

Marco Mengoni concerto all'Inalpi Arena Torino del 8 ottobre 2025
Marco Mengoni in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Si è alzato il sipario ieri sera, mercoledì 8 ottobre, all’Inalpi Arena di Torino sul “LIVE IN EUROPE 2025” di Marco Mengoni, dando il via alla prima delle due date torinesi in un’atmosfera carica di emozione e completamente sold out.

Il concerto di ieri sera ha rappresentato il primo passo di un tour che celebra 16 anni di carriera di Mengoni che arriva sulla scia trionfale del tour negli stadi del 2025. Il pubblico di Torino, ha assistito a uno spettacolo pensato e curato in ogni dettaglio dall’artista, un progetto ambizioso che fonde la dimensione pop con la tradizione teatrale.

Mengoni ha guidato gli spettatori attraverso un percorso emotivo e visivo, uno show diviso in sei capitoli che riflettono i cicli di crollo e rinascita dell’esistenza, come lui stesso ha raccontato: «La vita è un necessario processo di decostruzione per ricostruire… trovando la bellezza anche nella fragilità».

La scenografia, una suggestiva ricostruzione di rovine svelata nel Prologo, ha fatto da sfondo a una narrazione intensa, che ha affrontato temi universali come l’egoismo e l’importanza della condivisione, supportata da una band di 13 elementi e 6 performer.

Dopo il trionfo di ieri, l’Inalpi Arena è pronta ad accogliere Mengoni anche stasera, 9 ottobre (anch’essa sold out), prima che il tour prosegua la sua corsa in Italia toccando Milano, Pesaro, Firenze, Eboli e Roma, per poi attraversare l’Europa, con il tutto esaurito già registrato per le date di Parigi e Londra. Il “LIVE IN EUROPE 2025” si conferma un’esperienza unica, un viaggio che ha preso il via con un successo travolgente.

Clicca qui per vedere le foto di Marco Mengoni in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Marco Mengoni

Marco Mengoni: la scaletta del concerto di Torino

Ti ho voluto bene veramente
Guerriero
Sai che

La valle dei re
-black hole sun-
Non me ne accorgo

Tutti hanno paura
No stress
Voglio
Muhammad ali

Fuoco di paglia
Cambia un uomo
Luce
Hola

Due vite
L’essenziale
Mi fiderò

La casa azul + unatoka wapi

Un fiore contro il diluvio
Non sono questo
Incenso

Mandare tutto all’aria
Pazza musica
Starlight
Ma stasera
Io ti aspetto

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti Ottobre RockOn.it Concerti Ottobre RockOn.it

Musica

Concerti di Ottobre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere

L’autunno 2025 si apre all’insegna della musica dal vivo: ottobre sarà infatti uno dei mesi più ricchi dell’anno, con tantissimi artisti italiani e internazionali...

01/10/2025
Tame Impala | Photo by Irie Calkins Tame Impala | Photo by Irie Calkins

Concerti

TAME IMPALA ad Aprile 2026 in concerto a Torino e Bologna per il “Deadbeat Tour”

Tame Impala, il visionario progetto musicale di Kevin Parker, annuncia il suo ritorno live a Torino e Bologna

26/09/2025
Daniele Silvestri in concerto al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it Daniele Silvestri in concerto al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Reportage Live

DANIELE SILVESTRI: Le foto e la scaletta del concerto al Conservatorio di Torino

Foto di Luca Moschini La terza edizione di “Insieme – Il Festival di Paideia”, un evento annuale promosso dalla Fondazione Paideia, è stata inaugurata...

20/09/2025
Dream Theater in concerto al S.E.T. di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it Dream Theater in concerto al S.E.T. di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Reportage Live

DREAM THEATER: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca MoschiniI Dream Theater hanno incantato il pubblico di Torino giovedì 17 luglio 2025, esibendosi allo Scalo Eventi (SET) nell’ambito del celebre...

18/07/2025