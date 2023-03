MÅNESKIN: le foto e la scaletta del concerto di Bologna

Doppio concerto all’Unipol Arena per i Måneskin che hanno annunciato il RUSH! World Tour, la tournée mondiale – prodotta e organizzata da Vivo Concerti – che li vedrà per la prima volta esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. La band tornerà poi in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutterà in Australia.

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan stanno attualmente attraversando l’Europa con il LOUD KIDS TOUR, la loro prima tournée nei palazzetti con oltre 30 show sold out. I live nei palazzetti e negli stadi del 2023 contano già più di 570 mila biglietti venduti.

Måneskin in concerto a Bologna, foto di Cesare Veronesi

Il 2022 ha visto la band esibirsi in oltre 25 Paesi – fra Europa, UK, Messico, Giappone, Sud America – ed ha segnato il loro primo tour in Nord America, tutto sold out, di 25 show e 100 mila biglietti venduti. Indimenticabili il concerto tutto esaurito al Circo Massimo di Roma del 7 luglio 2022 e le partecipazioni ai maggiori festival come Coachella, Rock in Rio, Lollapalooza (Chicago, Parigi e in Svezia), Rock Im Park and Rock Am Ring, Rock Werchter, Summer Sonic in Giappone e molti altri.

Lo strepitoso annuncio del tour mondiale arriva dopo la recente pubblicazione del nuovo album “RUSH!”, uscito il 20 gennaio scorso e balzato al n.1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in 20 Paesi. Il disco, prodotto da Max Martin e Fabrizio Ferraguzzo, ha raggiunto oltre 700 milioni di stream.

MANESKIN – la scaletta del Loud Kids Tour

Main Stage

DON’T WANNA SLEEP

GOSSIP

ZITTI E BUONI

OWN MY MIND

SUPERMODEL

CORALINE

BABY SAID

BLA BLA BLA

IN NOME DEL PADRE

Beggin’ (The Four Seasons cover)

TIMEZONE

FOR YOUR LOVE

GASOLINE (with fire on stage)

Acoustic – B Stage

Torna a casa (Acoustic)

VENT’ANNI (Acoustic)

Amandoti (CCCP – Fedeli alla linea cover) (Acoustic)

Main Stage

I WANNA BE YOUR SLAVE

LA FINE

FEEL

MARK CHAPMAN

MAMMAMIA

KOOL KIDS (with fans on stage)

Encore:

THE LONELIEST (Guitar solo intro)

I WANNA BE YOUR SLAVE (Reprise)

Måneskin in concerto a Bologna, foto di Cesare Veronesi

MÅNESKIN – le prossime date del tour

LOUD KIDS TOUR – DATE 2023

20 marzo 2023 – Florence, Italy – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

21 marzo 2023 – Florence, Italy – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

24 marzo 2023 – Rome, Italy – Palazzo dello Sport SOLD OUT

25 marzo 2023 – Rome, Italy – Palazzo dello Sport SOLD OUT

28 marzo 2023 – Naples, Italy – Palapartenope SOLD OUT

29 marzo 2023 – Naples, Italy – Palapartenope SOLD OUT

31 marzo 2023 – Bari, Italy – Palaflorio SOLD OUT

3 aprile 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

4 aprile 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

6 aprile 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

11 aprile 2023 – Barcelona, Spain – Palau Saint Jordi SOLD OUT

26 aprile 2023 – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion SOLD OUT

28 aprile 2023 – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle SOLD OUT

30 aprile 2023 – Esch-sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal SOLD OUT

2 maggio 2023 – Copenhagen, Denmark – The Royal Arena

5 maggio 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

8 maggio 2023 – London, UK – The O2 Arena SOLD OUT

12 maggio 2023 – Warsaw, Poland – Torwar Hall SOLD OUT

14 maggio 2023 – Prague, Czech Republic – O2 Arena SOLD OUT

16 maggio 2023 – Budapest, Hungary – Budapest Arena SOLD OUT

18 maggio 2023 – Riga, Latvia – Mežaparks Grand Stage NEW VENUE

19 Maggio 2023 – Tallinn, Estonia – Saku Suurhall SOLD OUT

FESTIVAL

3 giugno 2023 – Barcellona, Spagna – Primavera Sound DAY 2

10 giugno 2023 – Madrid, Spagna – Primavera Sound DAY 2

21 – 25 giugno 2023 – Pilton, Somerset (UK) – Glastonbury Festival DAY TBC

SPECIAL EVENTS

16 luglio 2023 – Trieste, Italy – Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

20 luglio 2023 – Roma, Italy – Stadio Olimpico SOLD OUT

21 luglio 2021 – Roma, Italy – Stadio Olimpico

24 luglio 2023 – Milano, Italy – Stadio San Siro SOLD OUT

25 luglio 2023 – Milano, Italy – Stadio San Siro

RUSH! WORLD TOUR

3 settembre 2023 – Hanover, Germany – EXPO Plaza

6 settembre 2023 – Nancy, France – Nancy Open Air

21 settembre 2023 – New York, NY – Madison Square Garden

23 settembre 2023 – Columbia, MD – Merriweather Post Pavilion

25 settembre 2023 – Boston, MA – TD Garden

27 settembre 2023 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

29 settembre 2023 – Chicago, IL – Allstate Arena

1 ottobre 2023 – Detroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill

3 ottobre 2023 – Nashville, TN – Nashville Municipal Auditorium

6 ottobre 2023 – Irving, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory

10 ottobre 2023 – Los Angeles, CA – Kia Forum

13 ottobre 2023 – Oakland, CA – Oakland Arena

15 ottobre 2023 – Vancouver, BC – Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre

20 ottobre 2023 – Mexico City, Mexico – Palacio de Los Deportes

24 ottobre 2023 – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

27 ottobre 2023 – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario La Florida

29 ottobre 2023 – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

1 novembre 2023 – Rio De Janeiro, Brazil – Qualistage

3 novembre 2023 – Såo Paulo, Brazil – Espaço Unimed

20 novembre 2023 – Brisbane, QLD – BCEC

22 novembre 2023 – Sydney, NSW – Hordern Pavilion

23 novembre 2023 – Melbourne, VIC – Margaret Court Arena

25 novembre 2023 – Adelaide, SA – AEC Theatre

27 novembre 2023 – Singapore, Singapore – Singapore Expo

2 dicembre 2023 – Tokyo, Japan (Info coming soon)

3 dicembre 2023 – Tokyo, Japan (Info coming soon)

7 dicembre 2023 – Kobe, Japan (Info coming soon)

14 dicembre 2023 – Dublin, UK – 3 Arena

19 dicembre 2023 – Manchester, UK – AO Arena