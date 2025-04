LUCIO CORSI: Guarda le foto del concerto di Venaria

Foto di Luca Moschini



Un’onda di entusiasmo ha travolto il Teatro Concordia di Venaria Reale ieri sera, martedì 15 aprile, per l’attesissimo concerto di Lucio Corsi.

Il sold out, annunciato da settimane, non ha fatto altro che accrescere l’eccitazione per un evento che ha consacrato ulteriormente il talento del cantautore toscano, reduce dal successo al Festival di Sanremo e pronto a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest al posto di Olly.

La serata si è configurata come una vera e propria celebrazione per Corsi, che dopo aver conquistato il secondo posto e il prestigioso Premio della Critica Mia Martini alla settantacinquesima edizione del Festival con l’intensa “Volevo essere un duro”, ha ritrovato il calore del suo pubblico in un contesto intimo e vibrante.

Il concerto di Venaria è stato un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album, anch’esso intitolato “Volevo essere un duro”, uscito lo scorso 21 marzo.

Un lavoro che, come descrive l’artista, è un viaggio tra ricordi veri e falsi, personaggi singolari e paesaggi evocativi, dalle distese fiorite alle zone industriali. Corsi ha saputo tradurre sul palco la narrazione intima e poetica del suo disco, con una chiarezza espressiva che ha catturato l’attenzione di ogni singolo spettatore.

La scaletta ha sapientemente alternato le nuove sonorità, frutto di una ricerca stilistica che non teme il cambiamento, ai brani più amati del suo repertorio, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Il pubblico del Teatro Concordia ha risposto con un calore straordinario, cantando i ritornelli e tributando lunghi applausi ad ogni esecuzione. Era evidente la gioia di poter assistere ad un momento così speciale nella carriera di Lucio Corsi, un artista che con la sua autenticità e la sua originalità ha saputo conquistare critica e pubblico.

Questo concerto sold out a Venaria Reale non è solo una tappa del suo “Club Tour 2025”, preludio al tour estivo che lo vedrà protagonista anche al Flowers Festival di Collegno l’8 luglio, ma rappresenta un’ulteriore conferma del suo meritato successo. L’attesa per vederlo rappresentare l’Italia all’Eurovision è già palpabile, e serate come quella di ieri non fanno altro che alimentare la speranza di un’ottima performance sul palco europeo.

Lucio Corsi ha dimostrato ancora una volta di essere un artista capace di emozionare e di trasportare il suo pubblico in un universo musicale unico e affascinante.

