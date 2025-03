L’inutile tentativo di raccontare un concerto dei GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR

Articolo di Umberto Scaramozzino

Dopo tre anni tornano i Godspeed You! Black Emperor, freschi di pubblicazione del nuovo album “NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD”. Le date italiane sono tre, la prima delle quali è a Torino, città che spesso e volentieri ospita la band canadese e questa volta lo fa nella grande Sala Fucine delle OGR, pronte ad accogliere quasi duemila persone.

La prima volta dei GY!BE nel capoluogo piemontese fu nel 2015, ormai un decennio fa. Dieci anni dal peso specifico difficile da misurare, perché nel frattempo il mondo si è reinventato e incasinato così tante volte da rendere impossibile un bilancio, dirsi a che punto siamo. In quell’occasione, all’uscita dal concerto al Teatro Concordia di Venaria, poco fuori Torino, si veniva a conoscenza della drammatica notizia del tragico attentato al Bataclan di Parigi. Da lì in avanti, tra paure, lockdown, rincari, crisi e marcescenza, di motivi per saltare obbligatoriamente o volontariamente i concerti ne abbiamo avuti fin troppi. Eppure si è ancora tutti qua, ancor più dell’altra volta, davanti a un palco affollato, pronti a farsi travolgere dal muro di suono del combo canadese.

La cosa più assurda? Che questo genere – che per comodità potremmo definire post-rock, consapevoli del grande limite che stiamo imponendo – nato per essere fuori dal tempo e fuori da ogni logica di mercato, continua a resistere imperterrito e a offrirsi come eccezione a quasi ogni regola. In questo scenario la musica dei Godspeed si erge prodigiosa, con l’evidente necessità di un ascolto dal vivo per rendere l’esperienza completa.

Godspeed You! Black Emperor in concerto a Milano 2022, foto di Federico Buonanno

Ora è più difficile che mai resistere alla tentazione di ricorrere a una delle frasi più abusate quando si tratta di descrivere i concerti – fate un drink game cercando l’espressione “rito collettivo” all’interno della sezione “live report” di qualunque webzine musicale e prenotatevi per un trapianto di fegato – ma forse è davvero una delle poche occasioni in cui sarebbe lecito farlo. Senza ricorrere alle parole, i GY!BE riescono a veicolare sensazioni che si trasmettono di testa in testa, di cuore in cuore, dilatando ogni poro dei chilometri quadrati di epidermide racchiusa tra le mura delle OGR. Il rituale nasce da un religioso silenzio contemplativo, si sposta sui movimenti tribali al ritmo di potenti crescendo strumentali, fino a giungere alle esplosive ovazioni che fungono da intermezzo tra una suite e l’altra.

Le proiezioni sono sicuramente tra le più significative che possiate vedere oggi in un concerto, sia per il risultato visivo, sia per la tecnica realizzativa. Dietro tutto questo c’è il fondamentale contributo di Karl Lemieux, regista diventato una figura chiave nella definizione dell’identità visiva del gruppo. Il suo lavoro è ciò che concretizza il sublime legate tra musica e immagini, grazie alla proiezione di pellicole da 18mm recanti cortometraggi espressionisti, spesso girati lungo le strade deserte del Canada alla ricerca di atmosfere cupe, astratte, introspettive e disorientanti. La perfetta rappresentazione dei lunghi viaggi strumentali che i suoi colleghi articolano sul palco, tra noise, rock psichedelico, shoegaze e alcune intuizioni melodiche da lasciare a bocca aperta.

L’atmosfera è tetra, il muro di suono è abrasivo. Le colonne delle OGR sembrano doversi sforzare un po’ più del solito per tenere in piedi tutto quanto. La mano invisibile dei musicisti cerca di toccare, una per una, tutte le coscienze dei presenti, a coronamento di un intento ben rappresentato dal nuovo album che sicuramente a fine 2025 vanterà il titolo più potete dell’anno: “No Title As Of 13 February 2024 28,340 Dead”. Esplicito riferimento al drammatico bilancio delle vittime civili senza nome a Gaza, che nel momento delle registrazioni del disco erano appunto 28.340, ma che oggi ammontano a più del doppio. Non ci sono parole, ma il messaggio della musica è tanto chiaro quanto soverchiante e sembra essere proprio questo il fil rouge di ogni esperienza live con i Godspeed You! Black Emperor: qualcosa difficile, se non impossibile da raccontare a parole, ma estremamente chiara a chi ha avuto il piacere e l’onore di condividerla.