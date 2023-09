LEVANTE: le foto e la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Non poteva che essere l’ARENA DI VERONA il palco dove portare dal vivo l’ultimo album “OPERA FUTURA” e ieri sera LEVANTE è stata protagonista di una serata speciale durante la quale ha festeggiato i primi 10 anni di carriera dando voce, corpo e immagine al suo ultimo lavoro discografico.

Oltre 30 brani scelti con la cura e l’attenzione di chi vuole raccontare una storia, la propria, e regalare al pubblico un viaggio attraverso 10 anni di musica, un concerto diviso in 4 atti che ripercorrono, attraverso le 4 stagioni, la musica e le parole di Levante.

Nella scaletta di questo OPERA FUTURA – LIVE IN ARENA trovano spazio per la prima volta tutti i brani dell’ultimo album “OPERA FUTURA” (pubblicato lo scorso febbraio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con l’inedita “VIVO”) ed alcuni estratti dai precedenti lavori: dal debutto nel 2013 con la hit “Alfonso” contenuta nel disco d’esordio del 2014 “MANUALE DISTRUZIONE” per poi proseguire nel 2015 con “ABBI CURA DI TE”, nel 2017 con “NEL CAOS DI STANZE STUPEFACENTI” (certificato ORO) e nel 2019 con “MAGMAMEMORIA”.

Ad accompagnare Levante sul palco una band che per l’occasione diventa una famiglia allargata e che comprende: Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Eugenio Odasso alle chitarre, Matteo Giai al basso oltre a Lorenza Giusiano, Roberta Grana, Monica Hill, Elisa Semprini ai cori e gli Archimia String Quartet (Serafino Tedesi primo violino, Paolo Costanzo secondo violino, Matteo Del Soldà viola, Andrea Anzalone violoncello) oltre a Daniele Navone e Luca Medioli (French horns).

Clicca qui per vedere le foto di Levante in concerto all’Arena di Verona o sfoglia la gallery qui sotto

LEVANTE – la scaletta del concerto di Verona

Invincibile

Ciao per sempre

Io ti maledico

Iride blu e Cuore liquido

Diamante

Nuvola (Featuring Alberto Bianco)

Metro

Il giorno prima del giorno dell’inizio non ha mai avuto fine

Andrà tutto bene

Cuori d’artificio

Regno animale

Magmamemoria

Abbi cura di te

Io ero io

Mater

Running Up That Hill (Kate Bush cover)

1996 La stagione del rumore

Capitale, mio capitale

Le lacrime non macchiano

La rivincita dei buoni

Farfalle

Dall’alba al tramonto

Gesù Cristo sono io (Featuring Angelica, Ginevra, Emma Nolde, Erica Mou e Veronica Lucchesi)

Alma Futura

Mi manchi

Leggera

Lo stretto necessario

Fa male qui

Sirene

Canzone d’estate

Non me ne frega niente

Alfonso

Pezzo di me

Vertigine

Tikibombom

Vivo