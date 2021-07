LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Carroponte

Foto di Roberto Finizio

Tutto esaurito ieri al Carroponte di Sesto San Giovanni MI per La Rappresentante di Lista, la band palermitana capitanata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2021 con Amare, già certificata Disco d’Oro e per mesi ai vertici delle classifiche radio, il viaggio del quarto album My Mamma, prosegue sui palchi di tutta Italia.

Il tour era partito il 24 giugno da Arezzo e con un sold out dopo l’altro proseguirà fino a metà settembre.

Per LRDL è l’occasione di tornare a suonare dal vivo full band: la formazione prevede, oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano, chitarra, basso e cori), Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria).

Clicca qui per vedere le foto de La Rappresentante Di Lista in concerto al Carroponte di Sesto SG Milano (o sfogliai la gallery qui sotto)

LRDL – la scaletta del concerto di Milano

Preludio

Religiosamente

Lavinia

Sarà

Oh Ma Oh Pa

Fragile

Giovane Femmina

A Far L’Amore Comincia Tu (cover a cappella Raffaella Carrà)

Ti Amo

Alibi

Maledetta Tenerezza

Alieno

Invasione

Vggg

Siamo Ospiti

Guardateci Tutti

Questo Corpo

Resistere

– – – – – – –

Vita

Amare

Maimamma



LRDL – le prossime date del tour

15 lug 2021 – COLLEGNO (TO) – Parco Certosa Reale

17 lug 2021 – CODROIPO – Parco di Villa Manin

13 ago 2021 – GROTTAGLIE (TA) – Cinzella Festival

20 ago 2021 – TUORO SUL TRASIMENO – Isola Maggiore – Lago Trasimeno

02 set 2021 – LIVORNO Terrazza Mascagni

07 set 2021 – ROMA – Auditorium Parco della Musica – Cavea

16 set 2021 – GENOVA – Arena del Mare – Area Porto Antico



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lrdl2021