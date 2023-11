La libertà di essere: il pop di ELODIE “brucia tutto”, anche Milano  

Articolo di Stefania Clerici | Foto di Rossella Mele

“La bellezza salverà il mondo”, diceva L’Idiota di Dostoevskij: e dopo il bellissimo (e non solo) show di Elodie vorrei crederci, almeno per una sera, in cui musica, ballo, performance insieme a riflessioni importanti hatto costruito lo spettacolo che aspettavo da tempo di vedere.

Più di un’ora e mezza di concerto, 6 cambi di abito (Moschino e Jimmy Choo, Giuseppe di Morabito, Area, Giuseppe Zanotti, Armani e Bluemarine), un impianto scenico da urlo, costituito da un main stage, che si sviluppa su più livelli, e uno stage B dotato di lift ledwall, a collegare i due ambiente una lunga passerella. In tutto questo spazio si muove il corpo di ballo versatile ed eterogeneo, costituito da 11 danzatori. E poi ancora la musica, suonata da una band di 8 elementi composta da basso, batteria, chitarra, tastiere, cui si aggiungono 4 bravissime coriste. Questi i numeri dello show di Elodie, e che show!

Elodie in concert at Mediolanum Forum in Milano photo by Rossella Mele for www.rockon.it

Ma andiamo con ordine: il live è composto da cinque blocchi, ognuno dei quali racconta alcune delle tante sfumature di Elodie, a dimostrazione della versatilità dell’artista, cifra stilistica del suo talento. Tutto inizia quando Elodie, dall’ingresso a fondo parterre, sala sullo stage B, insieme al suo corpo di ballo: i primi brani (Purple in the sky, Danse la vie, Strobo) sono estratti dall’album “Ok. Respira”, che chiude il primo pezzo, con il trasferimento della scena attraverso la passerella su Guaranà e Nero Bali, che ci trasportano verso l’anima pop e mainstream di Elodie: ecco cantata a squarciagola Andromeda, il ballo sincopato di Vertigine condita da visual psichedelici in bianco e nero, e poi ancora la rockegiante American Woman in un duetto tutto r&b, la ballad Pensare male, a parti invertite con la seconda voce -bellissima- della sua corista, per chiudere il blocco con la dance di A fari spenti.

Nella parte centrale dello show lo stage si tinge di rosso e veniamo trasportati nell’inno alla libertà di Elodie: con l’infilata di Red Light, Glamour, Elle ed Euphoria, il palazzetto si trasforma in un dancefloor dove ci si lascia travolgere dalle sonorità clubbing. Libertà è la parola chiave di questo segmento: libertà di ballare, vestirsi, cantare, quella che vediamo esibita sul palco, ma che sottende anche un messaggio molto più profondo. Libertà di essere e di esistere, libertà che spesso si dà per scontata, ma che possibile vivere a troppe poche persone. E’ proprio in questo momento che si accende l’attenzione sulla collaborazione al progetto (RED), organizzazione no-profit fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver, per raccogliere fondi per contrastare le crisi sanitarie globali: l’impegno concreto di Elodie è donare il 100% dei profitti derivanti dalla vendita della t-shirt (RED) LIGHT a sosegno del programma sanitario salvavita a donne e ragazze nell’Africa subsahariana, spesso vittime di soprusi, a cui è impedito studiare, mentre è d’obbligo dire sì a matrimoni combinati. Numerose e ad effetto le frasi che campeggiano sul grande ledwall alle spalle dei musicisti, mi lascia impotente l’ultima «Ogni settimana, 4000 ragazze adolescenti e giovani donne contraggono l’HIV. Di queste infezioni, quasi l’80% si verificano nell’Africa subsahariana». Ecco perchè è importante conoscere e sostenere (RED), per porre fine a questa ingiustizia e rendere i trattamenti per le malattie prevenibili ed accessibili a tutti.

Elodie in concert at Mediolanum Forum in Milano photo by Rossella Mele for www.rockon.it

Tornare a ballare dopo queste riflessioni importanti è piuttosto spiazzante, eppure anche questo è fare cultura: tanto di cappello ad Elodie che riesce ad arrivare attraverso il pop alle coscienze di giovani adolescenti e ai loro genitori, lì per una serata sì di svago, in cui però non si può dimenticare quanto siamo tutti molto fortunati.

A riportare il live sui toni leggeri e spensierati ci pensa RKOMI, facendo il suo ingresso on stage per il duetto inaspettato ma desideratissimo de La coda dei diavolo. Sembra che stia per venire giù il Forum tanto sono forti gli strascichi del motivetto “Pa ra ra ra”, ma ci pensano Mai più e Boy Boy Boy a condurre la platea ad una dimensione più pop.

Elodie in concert at Mediolanum Forum in Milano photo by Rossella Mele for www.rockon.it

Il gran finale è tutto dance, con una bellissima Tribale, la cui coda riprende una citazione dalla Raffaellona Nazionale Carrà del suo pezzo Ti Voglio. I ritmi spagnoleggianti continuano sul Ciclone, tutto ballato in passerella, che trasporta Elodie da sola sul cubo dello stage B, che magicamente si alza per cantare insieme al Forum la hit sanremese Due. Gli animi già accesissimi si infiammano su Pazza Musica (manca Mengoni stasera, ma il coro “Uh Uhhh” è ampiamente sostenuto dal pubblico), per poi scivolare sulle pop hit di Margarita e Bagno a mezzanotte.

Sono sole le 22.45 m sembrano passate ore: il concerto è stato un susseguirsi di emozioni e messaggi importanti, in cui i due binari paralleli sono stati impegno e divertimento: un viaggio che Elodie continuerà a portare avanti a Roma (già sold out) e Firenze, per poi tornare a Milano il prossimo 9 dicembre per la chiusura del tour 2023 nei palazzetti.

Non ne vediamo l’ora!

ELODIE – la scaletta del concerto di Milano (21 novembre @ Mediolanum Forum)

PURPLE IN THE SKY

DANSE LA VIE

STROBO

GUARANÀ / NERO BALI

OK. RESPIRA

ANDROMEDA

VERTIGINE

AMERICAN WOMAN

PENSARE MALE

A FARI SPENTI

RED LIGHT

GLAMOUR

ELLE

EUPHORIA

ASCENDENTE

LONTANO DA QUI

LA CODA DEL DIAVOLO con Rkomi

MAI PIÙ

BOY BOY BOY

TRIBALE – Ti Voglio

CICLONE

DUE

PAZZA MUSICA

MARGARITA

BAGNO A MEZZANOTTE