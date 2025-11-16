KASSA OVERALL a Milano: we all had something cozy

Articolo di Barbara Terrone | Foto di Michael Yohanes

We all need something cozy, even if we do not want to admit it.

Per raccontarvi di KASSA OVERALL e del suo concerto di mercoledì 12 novembre al Biko di Milano, voglio iniziare dalla fine, dalla sua frase di chiusura che ha racchiuso insieme un segreto, un consiglio e forse un desiderio nascosto e profondo. E anche un momento in cui siamo stati da un’altra parte, in un film.

Non è la prima volta che vedo Kassa Purush Overall dal vivo, ma è stata la prima in cui l’ho visto al Biko.

Uno dei miei club preferiti di Milano: atmosfera intima, acustica perfetta, gente giusta, pavimento in legno, divanetti comodi e selezione fenomenale.

Per non parlare di tutte le persone che lavorano al Biko: da quando le conosci, capisci subito che potreste essere stati amici da una vita, per la cultura e la sensibilità musicale ma anche per l’energia, la “vibe”, che contagia inevitabilmente i suoo visitatori, che siano artisti o spettatori.

Una serata che inizia come un ritrovo. I rumori sul palco Interrompono le chiacchiere a luci soffuse vicino al bancone. Nella sacralità del Biko, dopo una lunga giornata di lavoro, solo vedere i musicisti prepararsi allo spettacolo mi ha fatto venire la pelle d’oca – e l’istinto incontrollabile di avvicinarmi a loro.

E quindi abbiamo iniziato ad avvinghiarci al palco, forse nella speranza di far entrare la musica direttamente nei nostri corpi o di vedere da vicino le acrobazie sugli strumenti performate dagli artisti ,mentre ci raccontano con la musica la storia del tour del 2025 e anche dell’ultimo album, Cream, con Kassa Overall alla batteria e alle voci, Emilio Modeste al sax, Bendji Allonce alle percussioni e Giulio Xavier Cetto al contrabbasso.

Perchè CREAM, crema, come dicono in molti, è un manifesto che parte dal messaggio anticapitalista del collettivo di New York Wu Tang Clan che recita: “il denaro comanda tutto quello che ci sta attorno”, ma va anche a definire il percorso creativo di Kassa Overall fatto di miscugli di ingredienti diversi che combinano tradizione afroamericana, jazz, hip hop e modernità.

Chiudo gli occhi. Contrabbasso, percussioni e batteria mi accompagnano in una giungla, con annessi suoni e fischi di pennuti.

Suoni che si trasformano in città non appena si inserisce il sax. Sarà un pò colpa dei Simpson e di Gengive Sanguinanti, ma quando c’è questo strumento, per me, siamo in città. Il sax odora di strade deserte, un pò sporche, di una città immersa nel buio della notte che si ricarica dopo una giornata frenetica ed estenuante. Una città che solo di notte riesce a fermarsi e riflettere sul mondo, su quello che ci succede attorno ma anche sulla profondità del nostro io interiore.

Non a caso, Kassa Overall ha scelto di vivere a New York e di praticare la resistenza attraverso la musica e la mescolanza degli stili. Per dirlo con le parole della mia amica Rosita, nerd e cultrice di jazz, Kassa è entrato sul palco con “l’istinto di sabotare i confini tra jazz, hip hop e elettronica e un suono tridimensionale”.

E in un attimo siamo in un film di Spike Lee.

Il Biko è qualsiasi locale fumoso e raccolto della Grande Mela in cui siamo a parlare di arte e politica, e di come e cosa salvare di questa società liquida e estremamente polarizzata.

Il sax va, e nella mia mente siamo io e Rosita su Via Tibaldi a parlarne di lui, e della sua azione artistica. Mi dice che negli anni passati Kassa poteva sembrare un funambolo in bilico tra tradizione e futuro. Un batterista jazz “moderno” che portava la grammatica del bebop dentro un linguaggio impregnato di groove, campionamenti mentali e rap sussurrato. Ci chiedevamo: chissà cosa ci regalerà stasera.

E in effetti, nel live si percepisce che il cuore della questione con Kassa è la batteria.

Lo ha detto lui stesso in alcune interviste, se non vuoi che sembri una cosa banale, deve avere un “lavoro architettonico, matematico, dentro il quale possiamo crescere”. Kassa pratica tutti i giorni per diventare il miglior batterista al mondo.

Ma sul palco non c’è solo matematica.

C’è magia, alchimia e tutto si trasforma nella fluidità della musica che ci propone, in un meraviglioso mix tra jazz e hip hop in cui i tamburi occupano davvero il centro del suo universo sonoro, non sono solo la base ritmica, ma veri e propri strumenti melodici. Mi dice Rosita-Lee, nella scena che il nostro regista avrebbe potuto girare, che l’accordatura è chiaramente figlia della tradizione bebop: i fusti tirati, le pelli tese fino a far emergere note precise, non solo altezze vaghe.

“Quando colpisce il tom non senti semplicemente un “thum”, senti una nota definita che entra in relazione con il resto della musica.”

Finisce il film. Cosa è stato Kassa al Biko? Un viaggio interiore, ad occhi chiusi per la maggior parte del concerto – prima che Bendji ci convincesse a cantare con loro e prima di scattare la foto di gruppo in cui artisti e fan si sono uniti in un unico gruppo come se fossimo parte della stessa comitiva di amici.

Un magnifico mercoledì sera che replicherei ogni settimana se potessi, l’importante è che ci sia something COZY. Grazie Kassa et all.