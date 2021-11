KASABIAN: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Londra

I Kasabian hanno annunciato una serie di concerti un po’ più intimi del solito, incassando un sold out dopo l’altro e doppio a Londra.

Nella performance di Londra abbiamo assistito ad un Pizzorno carico, che ha tenuto il palco anche vocalmente senza nessuna pecca. Possiamo dire che la dipartita di Meighan non ha per nulla compromesso l’intera band.

Il tour britannico chiude a Birmingham il 4 novembre 2021.

Kasabian – La scaletta del concerto a Londra

Club Foot

Ill Ray (The King)

Underdog

You’re in Love With a Psycho

Bumblebeee

Stevie

Fast Fuse

I.D.

Ladies and Gentlemen (Roll the Dice)

Pinch Roller

Treat

Empire

Switchblade Smiles

Vlad the Impaler



Encore:

Bless This Acid House

Happiness

L.S.F. (Lost Souls Forever)

Fire