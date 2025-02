JAMES BLUNT + Chesney Hawkes: le foto e la scaletta del concerto alla Uber Arena di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Il noto cantautore James Blunt ha fatto tappa anche a Berlino per un concerto dal vivo alla Uber Arena il 27 febbraio 2025 per celebrare il 20° anniversario del suo album “Back to Bedlam”.

Sono passati 20 anni da quando James Blunt ha entusiasmato i suoi fan in tutto il mondo con il suo successo nel 2004. Con canzoni iconiche come “You’re Beautiful”, “Goodbye My Lover” e “Bonfire Heart”, James Blunt si è guadagnato un posto fisso nella storia della musica. Provate la sua voce soul e i suoi successi emotivi dal vivo alla Uber Arena e festeggiate i 20 anni di ”Back to Bedlam”.

Clicca qui per vedere le foto di James Blunt a Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).

JAMES BLUNT: la scaletta del concerto di Berlino

Back to Bedlam High You’re Beautiful Wisemen Goodbye My Lover Tears and Rain Out of My Mind So Long, Jimmy Billy Cry No Bravery I’ll Take Everything Carry You Home Postcards Coz I Luv You (Slade cover) Stay the Night OK (Robin Schulz cover) Monsters Same Mistake

BIS